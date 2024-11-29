ЦБ отчитался о финансовой стабильности в России

Банки и некредитные финансовые организации во 2-3 кварталах 2024 года удерживали прибыль на высоком уровне даже в условиях роста процентных ставок, отмечается в отчете ЦБ «Обзор финансовой стабильности». Корпоративный сектор в целом также демонстрировал хорошее финансовое положение и справлялся с обслуживанием долга.

Тем не менее кредитные риски и у банков, и у компаний могут накапливаться, поэтому ЦБ планирует ограничить концентрацию кредитования у банков и ужесточить требования к капиталу по кредитам и вложениям в облигации крупных компаний с высокой долговой нагрузкой.

Отмечено, что выдачи кредитов гражданам с высокой долговой нагрузкой постепенно снижаются. Для покрытия возможных рисков по таким кредитам банки уже накопили макропруденциальный буфер капитала около 1,1 трлн рублей. В то же время активнее берут кредиты новые заемщики, не имеющие кредитной истории. ЦБ продолжит следить за уровнем закредитованности граждан и принимать меры по ее ограничению.