🔔 Повысили страховые взносы для IT-компаний

Опубликован федеральный закон от 29.11.2024 № 416-ФЗ с такой поправкой в НК.
Напомним сейчас на выплаты физлицам свыше предельной базы у таких компаний взносов нет (тариф 0%).
С 2025 года будут взносы. Пример расчета мы приводили здесь.
Предельная база на 2025 год утверждена в размере 2 759 000 руб. Это значит, что у компаний увеличится налоговая нагрузка при зарплатах сотрудникам свыше 230 тыс. рублей.
Для права на пониженные взносы действуют прежние условия: доля профильных IT-доходов должна быть не менее 70%. Перечень таких доходов мы разбирали тут.
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