🔔 Повысили страховые взносы для IT-компаний

С 2025 года тариф страховых взносов 7,6% для радиоэлектронных и IT-компаний будет применяться ко всей зарплате, в том числе и выше предельной базы.

Опубликован федеральный закон от 29.11.2024 № 416-ФЗ с такой поправкой в НК.

Напомним сейчас на выплаты физлицам свыше предельной базы у таких компаний взносов нет (тариф 0%).

С 2025 года будут взносы. Пример расчета мы приводили здесь.

Предельная база на 2025 год утверждена в размере 2 759 000 руб. Это значит, что у компаний увеличится налоговая нагрузка при зарплатах сотрудникам свыше 230 тыс. рублей.

Для права на пониженные взносы действуют прежние условия: доля профильных IT-доходов должна быть не менее 70%. Перечень таких доходов мы разбирали тут.