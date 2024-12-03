Приоритет россиян при приеме на работу хотят закрепить в законе

Депутаты от ЛДПР предложили внести изменения в Трудовой кодекс, по которым компании должны отдавать приоритет россиянам, а не мигрантам.

Дешевые трудовые ресурсы позволяют компаниям сокращать затраты. Многие организации предпочитают брать на работу мигрантов, которым можно платить меньше, чем россиянам. Для исправления этой ситуации представители партии во главе с Леонидом Слуцким внесли сегодня соответствующий законопроект в Госдуму.

«Безусловно, сначала необходимо обеспечить работой и достойной заработной платой коренное население нашей страны. Россияне готовы трудиться везде, где им достойно платят и создают нормальные условия. Как правило, наши граждане имеют более высокую квалификацию, нежели мигранты», — заявил Слуцкий «Парламентской газете».

Он подчеркнул, что способности и труд россиян надо ценить вместо того, чтобы «гнаться за наживой» и завозить в страну дешевую и некачественную рабочую силу из-за границы.

Законопроект предлагает закрепить в ТК приоритет трудоустройства россиян: если невозможно занять вакантные должности гражданами РФ, работодатель заключает трудовой договор с иностранцами или лицами без гражданства.

Новая норма может вступить в силу с 1 января 2025 года.