При продаже квартиры для НДФЛ действует срок владения, установленный в регионе прописки

Если продать квартиру после истечения минимального срока владения, НДФЛ по такой сделке платить не придется. Минимальный срок может быть разным в разных регионах.

Напомним, в общем случае минимальный срок владения – 5 лет. Но у регионов есть право снижать этот срок вплоть до нуля.

Соответствующие законы приняты не везде. Но там, где они есть, надо ориентироваться на них.

Причем значение имеет закон, который действует в регионе, в котором зарегистрирован продавец квартиры, а не в том, где эта квартира находится.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 23.10.2024 № 03-04-05/102531.

Аналогичные разъяснения есть также в письме Минфина от 07.04.2023 № 03-04-05/31382 и ФНС от 06.02.2023 № БС-19-11/23@.

Про минимальный срок владения имуществом мы рассказывали здесь + таблица для разных ситуаций.