Кондиционеры и холодильники разрешили ввозить в РФ без дополнительных разрешений

Федеральная таможенная служба (ФТС) сообщила, что оборудование с фреоном R-410 можно ввозить в Россию без специальных разрешительных документов.

На днях ряд СМИ сообщали, что с 12 ноября ФТС перестала пропускать оборудование, заправленное специальной охлаждающей смесью. Это кондиционеры, промышленные и бытовые холодильники. Эксперты заявили, что ситуация может привести к простою на границе до 400 контейнеров с техникой на сумму до 2 млрд руб., из-за чего на рынке может возникнуть дефицит электроники.

Как пишет ФТС в своем телеграм-канале, проблема возникла из-за «неоднозначной позиции» Минприроды, которая допускает двоякое толкование порядка ввоза в страну оборудования, содержащего смесь веществ, указанных в списке F приложения к решению от 21.04.2015 № 30 коллегии Евразийской экономической комиссии «О мерах нетарифного регулирования».

ФТС заявила: ввоз указанного оборудования допустим без разрешительных документов. Принято решение о признании не подлежащим к применению письма, которым до таможенных органов доведена позиция Минприроды.