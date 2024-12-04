🍩 У ИП нет льготы по НДС при продаже продуктов в школьных столовых

У общепита есть две льготы по НДС по статье 149 НК: одна по пп. 5 п. 2, другая – по пп. 38 п. 3.

Первая предусматривает освобождение от НДС при реализации продуктов питания, произведенных организациями общепита и реализуемых ими образовательным и медицинским учреждениям (столовым в них).

Эта льгота действует только для организаций, не для ИП.

Вторая льгота действует для всех, в том числе ИП и предусматривает освобождение от НДС по всем услугам общепита. Но для нее есть условия и одно из них – приемлемый уровень прошлогодней зарплаты.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 22.10.2024 № 03-07-07/102684.

Ранее Минфин в письме от 06.08.2024 № 03-07-07/73143 пояснял, что ИП на УСН в 2025 году не будет платить НДС за услуги общепита, если в 2024 году у его сотрудников была хорошая зарплата.

Какая зарплата должна быть в общепите для льготы по НДС, мы разбирали тут.