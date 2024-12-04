🍩 У ИП нет льготы по НДС при продаже продуктов в школьных столовых

Первая предусматривает освобождение от НДС при реализации продуктов питания, произведенных организациями общепита и реализуемых ими образовательным и медицинским учреждениям (столовым в них).
Эта льгота действует только для организаций, не для ИП.
Вторая льгота действует для всех, в том числе ИП и предусматривает освобождение от НДС по всем услугам общепита. Но для нее есть условия и одно из них – приемлемый уровень прошлогодней зарплаты.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 22.10.2024 № 03-07-07/102684.
Ранее Минфин в письме от 06.08.2024 № 03-07-07/73143 пояснял, что ИП на УСН в 2025 году не будет платить НДС за услуги общепита, если в 2024 году у его сотрудников была хорошая зарплата.
Какая зарплата должна быть в общепите для льготы по НДС, мы разбирали тут.
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