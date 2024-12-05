Расходы без документов не учитывают для налога на прибыль

Об этом напоминает Минфин в письме от 24.09.2024 № 03-03-06/1/91841.
Обоснованные – это значит экономически оправданные.
Документально подтвержденные – это значит подтвержденные документами, оформленными в соответствии с законодательством РФ.
Таким образом, в случае отсутствия оформленных в установленном порядке документов, подтверждающих расходы организации, такие расходы не могут быть учтены при определении налоговой базы по налогу на прибыль.
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