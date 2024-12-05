ИП на УСН с НДС 5% в 2026 году может работать без НДС

Для НДС на УСН значение имеет доход как прошлого года, так и текущего.

Если в 2024 году у ИП на УСН доход был более 60 млн рублей, то в 2025 году он будет платить НДС и может выбрать ставку 5%. Ее надо применять минимум 12 кварталов.

Но если за 2025 год доход ИП будет меньше 60 млн рублей, то с 01.01.2026 он освобождается от НДС, причем в принудительном порядке. И неважно, что в 2025 году он применял НДС 5%.

То есть, у этого ИП в 2024 году будет НДС 5%, а в 2026 – не будет НДС.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 07.11.2024 № 03-07-11/109586.

Наглядный пример от ФНС, когда один год будет НДС, другой год не будет, мы приводили здесь.

В 2025 году упрощенцы станут плательщиками НДС, одного из самых сложных налогов для бухгалтера. Подготовьтесь к изменениям. Подробнее о том, как выбрать ставку по налогу, кому положены пониженные ставки и льготы, как их получить и применять, расскажем на онлайн-курсе «Главбух на УСН: от учета и отчетности до 1С». Посмотрите бесплатный урок.