УК на УСН в 2025 году при выборе ставки НДС 5% не будут платить НДС за коммунальные услуги

При выборе пониженных ставок НДС 5% и 7% все льготы по статье 149 НК сохраняются.

Разъяснение для управляющих компаний дает Минфин в письме от 22.10.2024 № 03-07-11/102298.

От НДС освобождается реализация коммунальных услуг, предоставляемых управляющими организациями, при условии приобретения их у организаций коммунального комплекса (Водоканала, Энергосбыта и т. д.).

Кроме того, от НДС освобождаются работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, если УК приобретает эти работы у организаций и ИП, непосредственно выполняющих их.

Если эти условия соблюдаются, то НДС на такие работы и услуги не будет, даже если УК выбрала ставку НДС 5%.

А вопросы формирования размера платы за содержание и ремонт общего имущества в МКД, нормами НК не регулируются. Так отвечает Минфин на больной вопрос всех коммунальщиков, которые не знают, как им установить тариф с НДС.

Ранее мы рассказывали, что по мнению Минфина у коммунальщиков на УСН не будет никаких проблем с НДС в 2025 году.

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