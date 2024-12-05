Перевозка по России на авто товаров на экспорт не подпадает под НДС 0%

Таким образом, когда пункт отправления и назначения находятся в России, ставка 0% применяется, только если перевозка идет по железной дороге.
Если экспортируемые товары перевозят по России другим транспортом (например, автомобильным), то ставка НДС 0% не применяется. Такая перевозка облагается НДС по ставке 20%.
Об этом сообщает Минфин в письме от 25.10.2024 № 03-07-08/103755.
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