Перевозка по России на авто товаров на экспорт не подпадает под НДС 0%

Транспортно-экспедиционные услуги по России, оказываемые российскими организациями или ИП, для перевозки железнодорожным транспортом экспортируемых (реэкспортируемых) товаров облагаются НДС 0%.

Таким образом, когда пункт отправления и назначения находятся в России, ставка 0% применяется, только если перевозка идет по железной дороге.

Если экспортируемые товары перевозят по России другим транспортом (например, автомобильным), то ставка НДС 0% не применяется. Такая перевозка облагается НДС по ставке 20%.

Об этом сообщает Минфин в письме от 25.10.2024 № 03-07-08/103755.