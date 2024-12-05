❗ Упростят продажу доли в ООО: обязательное преимущественное право покупки отменят

Законопроекты о возможности отмены преимущественного права покупки доли в ООО подготовлены Минэкономразвития и поддержаны Правительством РФ.

Минэкономразвития сообщает, что Правительство поддержало соответствующее предложение о внесении изменений в Гражданский кодекс и в Закон об ООО.

Законопроекты (пока не опубликованы) подготовлен в рамках реализации плана мероприятий механизма «Трансформация делового климата». Нововведение касается регулирования вопросов отчуждения долей в уставном капитале практически 79% всех юридических лиц в стране — это 2,5 млн ООО.

Сейчас преимущественное право на покупку доли закреплено за другими участниками ООО. Они могут рассматривать предложение о приобретении доли до 30 дней. Только после получения их письменного отказа эту долю можно продавать третьему лицу.

Законопроекты предоставляют возможность в ООО не применять положения о преимущественном праве участников на приобретение долей других участников. Это будет возможно, если внести необходимые изменения в устав общества с согласия всех его участников. Делать так или нет — каждое общество решит самостоятельно.

Кабмин исходит из того, что разработанные законопроекты помогут быстрее реализовывать долю участника ООО на рынке и привлекать новых инвесторов, что крайне важно в условиях активного спроса на капитал.