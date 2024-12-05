Пока не понятно, можно ли на УСН без НДС добровольно применять ставку НДС 5%

Освобожденные от НДС упрощенцы в 2025 году счета-фактуры с НДС не составляют и НДС не платят. Но никто не запрещает им делать это в добровольном порядке.

Этот вопрос затронула в ходе VI Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» аудитор Ольга Букина.

Такая же схема при УСН действует и сейчас. Некоторые упрощенцы добровольно (по просьбе покупателей) выставляют счета-фактуры с НДС и платят этот НДС в бюджет. А покупатели берут этот НДС к вычету.

Но сейчас действует ставка НДС 20% и с ней все понятно, а с 2025 году будут еще ставки 5% и 7%.

Можно ли добровольно при УСН выставлять счета-фактуры по ставке 5%? Будет ли у покупателей вычет по таким счетам-фактурам? Пока по этому вопросу разъяснений от Минфина нет.

Напомним, этим вопросом уже задавались наши читатели. Более того, о желании бизнеса на УСН добровольно платить НДС 5% свое мнение высказал глава ФНС Даниил Егоров. С его слов, «это не имеет самостоятельного смысла».

Можно ли добровольно платить НДС по ставке 5% и главное, будет ли у покупателей право на вычет такого добровольного НДC по льготной ставке, глава ФНС не пояснил.