НДФЛ

📄 Утверждена новая форма заявления на вычет по долгосрочным сбережениям

ФНС утвердила новую форму заявления для получения налоговых вычетов по НДФЛ на долгосрочные сбережения граждан по договорам ИИС.

Налоговая служба сообщила, что соответствующий приказ от 31.10.2024 № ЕД-7-11/983@ зарегистрирован Минюстом.

Вычеты на долгосрочные сбережения, внесенные на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), можно получить как для счетов, открытых в 2024 году, так и по ранее открытым ИИС.

С 1 января 2024 года введена новая ст. 219.2 НК, которая позволяет налогоплательщикам получать вычеты на долгосрочные сбережения, в т. ч. в сумме денежных средств, внесенных в налоговом периоде на ИИС, открытый с 1 января 2024 года.

Новый вычет применим и к ранее открытым ИИС — с того года, в котором подано заявление.

Заявление о вычете на долгосрочные сбережения к ИИС, открытому до 31 декабря 2023 года, можно направить в налоговый орган до конца календарного года, с 1 января которого появится возможность применять новые виды вычетов.

ФНС отметила, что заявления принимают до 1 февраля 2025 года.

Ранее мы писали, что ФНС разъяснила получение вычета по ИИС, открытому до 2024 года и что начала требовать возврата вычетов по ИИС, если граждане трансформировали ИИС первого типа в ИИС-3.

Диляра Кадрматова
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