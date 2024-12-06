ЦБ: «очень жесткая» ситуация на рынке труда сохранится в 2025 году

Россия входит в 2025 год в состоянии «очень жесткой» ситуации на рынке труда, никаких признаков изменения ситуации ЦБ не видит. Откуда в экономике могут появиться новые люди — непонятно. Это заявил на Российском облигационном конгрессе советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов.

«От месяца к месяцу мы получаем статистику, показывающую дальнейшее ухудшение ситуации на рынке труда. Наверное, в следующем году компаниям будет сложнее повышать зарплаты в силу их финансового состояния. Если в прошлом году мы имели резкий скачок прибыли по экономике, это, конечно, было мощным драйвером сохранения высокой экономической активности, и это стало важнейшим фактором повышения зарплат в течение года, то в этом году прибыли по экономике в целом, как минимум, ну не вырастут, а я думаю, что даже немного снизятся», — сказал Тремасов «Интерфаксу».

По данным Росстата, безработица в России в октябре снизилась до 2,3% — это исторический минимум за весь период наблюдений показателя с 1991 года. Общая численность безработных в октябре 2024 составила 1 млн 753 тыс. человек.