ID поможет найти место для парковки автомобиля

Т-Банк сообщил, что первым на рынке внедрил новацию для автомобилистов: он упростит вход в приложение «Городские парковки» с помощью T-ID.

Т-Банк интегрирует банковский онлайн-сервис авторизации Т-ID в приложение «Городские парковки» в 14 городах России, за счет чего можно моментально получить доступ к возможностям приложения, не используя логин и пароль при входе.

«В планах Т-ID предоставить пользователям возможность легко и безопасно авторизоваться в приложении для оплаты парковок в 14 городах России. Это важный шаг вперед в направлении создания более удобной и безопасной экосистемы цифровых услуг в нашей стране. Мы продолжаем работать над расширением наших возможностей и улучшением пользовательского опыта, чтобы обеспечить клиентам максимальный комфорт и безопасность при использовании наших сервисов», — заявил Виталий Бегус, руководитель T-ID для партнеров.

Для входа в сервис новым способом нужно скачать официальное приложение «Городские парковки» и выбрать нужный город. Чтобы авторизовываться по T-ID, потребуется предоставить доступ к номеру телефона и e-mail в приложении Т-Банка.

Источник: Т-Банк.

На данный момент авторизация по T-ID доступна всем пользователям в Белгороде, Ижевске, Новосибирске и Туле. В будущем новый способ авторизации станет доступен и для жителей Анапы, Волгограда, Воронежа, Екатеринбурга, Казани, Калуги, Курска, Липецка, Рязани и Ставрополя.