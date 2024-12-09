💥 Утвердили новые коды доходов и вычетов по НДФЛ на 2025 год

Новый стандартный вычет за нормы ГТО будет идти в справки с кодом 150.

Опубликован приказ ФНС от 18.10.2024 № ЕД-7-11/877@ с изменениями в коды вычетов и доходов по НДФЛ.

Кстати, в проекте планировалось, что код вычета за нормы ГТО будет 106. Но в итоге утвердили код 150.

Также ввели новые коды доходов:

2005 –выплаты участникам СВО;

2006 – надбавки северным сотрудникам.

Напомним, для таких выплат с 2025 года останется старая шкала НДФЛ с лимитом 5 млн руб. и ставками 13% и 15%. Новые ставки и налоговые базы по НДФЛ с 2025 года мы разбирали тут.

Утвердили новые коды для выплат по договорам долгосрочных сбережений.

Уточнили описание кода дохода 2014 для выходного пособия свыше трех средних зарплат. Теперь указано, что средний считается по аналогии с декретными. Об этой поправке в НК мы писали тут.

Для профессиональных вычетов ИП на ОСНО код по расходам 403 разделили на два кода. Отдельно по коду 406 надо будет указывать фиксированные взносы.

Напомним, при расчете взносов 1% с 2025 года ИП уменьшают доход на профвычеты, кроме взносов. Об этой поправке в НК мы рассказывали тут.

Новые коды по НДФЛ будут применяться с 01.01.2025.