Экспортеры из ЕАЭС платят НДС с торговли через маркетплейсы

Об этом в кулуарах VI Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» рассказала Людмила Ганичева – член союза аудиторов СРО «Содружество», налоговый адвокат, аттестованный аудитор.
Правила данной статьи распространяются на экспортеров из ЕАЭС, продающих товары россиянам через электронные торговые площадки ЕАЭС, а также маркетплейсы.
Как производители, так и посредники, зарегистрированные в странах ЕАЭС, должны встать на учет в налоговых органах РФ и начислять НДС с продаж физлицам через электронные торговые площадки.
То есть должны соблюдаться 3 условия:
покупатель-физлицо находится на территории РФ;
продавец зарегистрирован в ЕАЭС;
продажа идет через электронные площадки.
Посредники – как российские, так и иностранные — при сотрудничестве с экспортерами из стран ЕАЭС на основании агентских и комиссионных договоров признаются налоговыми агентами и должны уплачивать НДС.
В 2024 году изменились правила уплаты НДС при импорте товаров из ЕАЭС, чтобы не нарваться на штрафы, нужно учитывать в работе последние изменения. Вся актуальная информация по учету ВЭД, расчету НДС и валютному контролю есть в программе онлайн-курса «ВЭД: учет и налогообложение». Сейчас вы можете купить курс со скидкой 81% за 3 600 рублей вместо
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