Экспортеры из ЕАЭС платят НДС с торговли через маркетплейсы

С 01.07.2024 глава 21 НК дополнена статьей 174.3 «Особенности исчисления и уплаты налога при реализации товаров ЕАЭС физлицам посредством электронных торговых площадок».

Об этом в кулуарах VI Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» рассказала Людмила Ганичева – член союза аудиторов СРО «Содружество», налоговый адвокат, аттестованный аудитор.

Правила данной статьи распространяются на экспортеров из ЕАЭС, продающих товары россиянам через электронные торговые площадки ЕАЭС, а также маркетплейсы.

Как производители, так и посредники, зарегистрированные в странах ЕАЭС, должны встать на учет в налоговых органах РФ и начислять НДС с продаж физлицам через электронные торговые площадки.

То есть должны соблюдаться 3 условия:

покупатель-физлицо находится на территории РФ;

продавец зарегистрирован в ЕАЭС;

продажа идет через электронные площадки.

Посредники – как российские, так и иностранные — при сотрудничестве с экспортерами из стран ЕАЭС на основании агентских и комиссионных договоров признаются налоговыми агентами и должны уплачивать НДС.