Операторы грузоперевозок предупредили о риске банкротств в 2025 году

Около 30% российских грузовых автоперевозчиков заявили о риске банкротства в 2025 году, пишут «Известия». Из-за повышения ключевой ставки ЦБ, роста издержек и снижение спроса рентабельность многих компаний стала отрицательной. Работать в таких условиях способны лишь «серые» компании, экономящие на налогах и зарплатах, заявил изданию член ассоциации «АвтоГрузЭкс», президент «Итеко» Евгений Бабаев.

Если ситуация не изменится, многие легальные компании будут вынуждены уйти в тень или вовсе закрыться. Сейчас лишь 30–35% перевозчиков работают по закону, а остальные используют нелегальные схемы.

Для исправления ситуации бизнес предлагает снизить НДС до 10% и обязать перевозчиков иметь собственный транспорт и штатных водителей. Эти меры должны снизить издержки компаний, а также ограничить практику перевода водителей в статус самозанятых, которая позволяет сокращать время рейсов в ущерб отдыха водителей.