Принят закон о едином толковании понятия «руководитель организации» в ТК и сроке договора с ним

Комитете Совета Федерации по социальной политике одобрил изменения в Трудовой кодекс, направленные на совершенствование трудового законодательства.

10 декабря Госдума приняла в третьем чтении и направила в Совфед правительственный закон, который сформирует единый подход к толкованию понятия «руководитель организации», а также обеспечит недопущение заключения срочного трудового договора с работником, замещающим должность руководителя структурного подразделения организации.

Документ корректирует положения, связанные с особенностями регулирования труда руководителей, в том числе уточняет порядок заключения с ними трудового договора. Вводится норма, по которой трудовой договор с руководителем организации может быть заключен как на неопределенный срок, так и на определенный срок по соглашению сторон.

Эти поправки в ТК разработаны во исполнение постановления Конституционного Суда от 19.12.2023 № 59-П.

«Также законом закрепляется право Правительства Российской Федерации в отдельных случаях устанавливать особенности правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений, срок действия которых составляет не более одного года с возможностью ежегодного продления этого срока», — сообщила член комитета СФ Наталья Косихина.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования. После этого трудовые договоры с замещающими руководителей структурных подразделений, заключенные ранее, будут считаться бессрочными. До 01.03.2025 их нужно откорректировать.

Ранее мы писали, что срочные трудовые договоры с руководителями подразделений станут бессрочными.