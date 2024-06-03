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Трудовые отношения

Запретят срочные трудовые договоры с руководителями подразделений

Сейчас по ст. 59 ТК по соглашению сторон можно заключать срочные трудовые договоры с руководителями. Но не сказано, с какими именно. Этот момент уточнят: будет прописано, что срочный договор возможен с руководителем организации.

Именно организации, а не ее структурного подразделения — отдела, цеха и т. д.

То есть с директором можно заключать срочный договор, а с начальником транспортного цеха — нельзя.

Правительственный законопроект с такой поправкой в ТК внесен в Госдуму.

Причиной для внесения этих поправок стало решение Конституционного суда от 19.12.2023 № 59-П.

В КС обратилась бывшая начальник службы развития музея. С ней заключили договор на 3 месяца, потому что она руководитель отдела, и через 3 месяца уволили.

Законопроект предусматривает, что все старые срочные трудовые договоры, заключенные с руководителями подразделений, будут считаться бессрочными, если нет других оснований для установления их срока.

Отметим, ранее подобный законопроект вносил в Думу депутат от СРЗП.

Ранее мы писали, что тоже с подачи КС РФ отгул за работу в выходной надо будет предоставить в течение года.

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Запретят срочные трудовые договоры с руководителями подразделений

Сейчас по ст. 59 ТК по соглашению сторон можно заключать срочные трудовые договоры с руководителями. Но не сказано, с какими именно. Этот момент уточнят: будет прописано, что срочный договор возможен с руководителем организации.

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