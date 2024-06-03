Запретят срочные трудовые договоры с руководителями подразделений

Именно организации, а не ее структурного подразделения — отдела, цеха и т. д.
То есть с директором можно заключать срочный договор, а с начальником транспортного цеха — нельзя.
Правительственный законопроект с такой поправкой в ТК внесен в Госдуму.
Причиной для внесения этих поправок стало решение Конституционного суда от 19.12.2023 № 59-П.
В КС обратилась бывшая начальник службы развития музея. С ней заключили договор на 3 месяца, потому что она руководитель отдела, и через 3 месяца уволили.
Законопроект предусматривает, что все старые срочные трудовые договоры, заключенные с руководителями подразделений, будут считаться бессрочными, если нет других оснований для установления их срока.
Отметим, ранее подобный законопроект вносил в Думу депутат от СРЗП.
Ранее мы писали, что тоже с подачи КС РФ отгул за работу в выходной надо будет предоставить в течение года.
Комментарии1
А если это будет срочный ТД на место временно отсутствующего сотрудника - сотрудника в декретном отпуске или в отпуске по уходу? На её место уже никого не принять?