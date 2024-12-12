Новак: треть работающего населения трудится на МСП

Всего 25 миллионов россиян заняты в малом и среднем бизнесе.

Об этом рассказал вице-премьер Александр Новак во время участия в открытом диалоге «100 вопросов о будущем России. Экономика» в Национальном центре «Россия».

«По результатам прошлого года доля малого и среднего бизнеса в общем ВВП нашей страны составляла 21%. Заметно растет численность малых предприятий. По статистике, в стране сейчас 6,4 млн предприятий, в которых работает где‑то 19 миллионов человек, не считая самозанятых, которых еще примерно 11 миллионов человек (уже 12 млн по данным ФНС — прим. ред.). Поэтому у нас в малом и среднем предпринимательстве трудится 25 миллионов человек, то есть практически одна треть работающего населения. Это большой сектор, поэтому его поддержка и развитие очень важны для нашей страны», — подчеркнул Новак.

Целью правительства является рост доходов занятых в малом и среднем бизнесе на 20% выше темпов экономического роста.

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