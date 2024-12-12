ФНС пояснила, как самозанятому платить налоги за аренду жилья в Москве через иностранный сайт-агрегатор

ФНС России ответила на вопрос, как самозанятому платить налоги, если он получает деньги за сдачу недвижимости в Москве через иностранный сайт-агрегатор.

В рамках раздела «Часто задаваемые вопросы» налоговой задали такой вопрос.

Как налогоплательщику налога на профессиональный доход уплачивать налоги на профессиональный доход, если он получает денежные средства за сдачу недвижимости в Москве через иностранный сайт-агрегатор?

Вот ответ налоговой.

При формировании чека сумма фактически полученного налогоплательщиком налога на профессиональный доход указывается в рублях по курсу Центрального банка на дату поступления таких денежных средств на счета налогоплательщика налога на профессиональный доход.

Датой получения доходов от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) признается дата поступления таких денежных средств на счета налогоплательщика налога на профессиональный доход, т. е. на расчетный счет после валютного контроля.