✅ Вместо штрафов с 2025 года будут соглашения об устранении нарушений

В Совете Федерации подвели предварительные итоги контрольно-надзорной деятельности в 2024 году.

Председатель комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко провел заседание комиссии по мониторингу законодательства в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля.

За 2024 год много внимания уделялось донастройке закона о контроле, а также отдельных видов контроля. В частности, исключены дублирующие полномочия МВД и контрольно-надзорных органов по делам об административных правонарушениях. Из компетенций полиции исключены 76 полномочий — это почти половина от 169 составов административных правонарушений, которые полиция контролирует совместно с другими органами. Об этом мы писали здесь.

Сенатор напомнил, что на недавнем совещании в Совете Федерации говорилось, что в правительственных структурах готовится блок поправок, направленных на выполнение поручения Президента о проведении большинства проверок на основе риск-ориентированного подхода, а также на реализацию Концепции совершенствования контрольной (надзорной) деятельности до 2026 года.

«Надеемся, что в следующем году заработает механизм заключения соглашения о надлежащем устранении выявленных нарушений обязательных требований вместо штрафов для контролируемых лиц», — сказал Тимченко.

Он напомнил, что этот механизм в пилотном режиме будет сначала отработан с бюджетными учреждениями.

Тимченко подчеркнул важность работы контрольных органов по разработке новых индикаторов риска, которая способствует процессу перехода контрольной деятельности на риск-ориентированный подход.

Замминистра экономического развития Алексей Херсонцев отметил: если в 2022 году было 187 индикаторов риска, то на 1 января 2024 года их уже 412. В этом году «согласовали 147 новых, что позволит в будущем более чутко реагировать на риски и предупреждать их до совершения нарушений».

По предварительным итогам 2024 года уровень проверок сопоставим с прошлогодним.

Профилактические визиты заменяют проверки, «это позитивно воспринято гражданами»: в 2024 году их было более 1 млн, что в три раза превысило число проверок.