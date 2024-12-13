📝 В график отпусков надо вручную вписывать фактические даты отпуска

Фактическую дату нужно вписывать от руки в бумажный график отпусков, а не просто отмечать ее в программе 1С.

Такое разъяснение дает Роструд на своем портале.

Внесение изменений в график отпусков необходимо осуществлять в том же порядке, что и его утверждение.

График отпусков должен быть утвержден в письменной форме.

Ведение формы Т-7 в электронной форме нормами действующего законодательства не предусмотрено и будет являться нарушением ТК, если только работодатель не перешел на кадровый ЭДО.

Порядок составления графика отпусков мы разбирали тут.

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