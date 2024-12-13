Чтобы не платить НДС, гостиница на УСН должна выбрать ставку 20%

По гостиничным услугам ставка НДС – 0%. Но эта ставка не совместима с пониженными ставками НДС для упрощенцев 5% и 7%.

Поэтому если гостиница на УСН с 2025 года становится плательщиком НДС, она должна выбрать ставку НДС 20%, и тогда по своим профильным услугам можно будет применять ставку НДС 0%.

Об этом сообщает ФНС в письме от 31.10.2024 № ЗГ-2-3/16118@.

Аналогичные разъяснения есть в письмах Минфина от 29.10.2024 № 03-07-11/105724, от 29.08.2024 № 03-07-11/81681.

Дело в том, что при УСН можно совмещать ставки НДС 5% и 0% только в определенных случаях – это экспорт, международные перевозки и т. д. Но даже в этих случаях ставка 0% будет без права на вычет.

Если же выбрать ставку 20% и для услуг гостиницы применять 0%, то при нулевой ставке будет право на вычет.

Если отель на УСН принял решение применять ставку 5%, то он должен начислять НДС сверх стоимости номера, а не выделять его «обратным путем». Об этом предупреждает Минфин в письме от 31.10.2024 № 03-07-11/106814.

Напомним, ставка НДС 0% для гостиниц действует до 30 июня 2027 года. Но сейчас в планах — продлить льготу до конца 2030 года. Такое поручение дал президент Владимир Путин. Минфин готовит законопроект с такой поправкой в НК.

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