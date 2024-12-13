Власти могут снять ряд законодательных ограничений на трудоустройство выпускников

Заместитель председателя комитета Дарья Лантратова провела совещание на тему «Вопросы трудоустройства выпускников: методические рекомендации регионам».

По ее словам, сейчас обсуждаются возможности снятия ряда ограничений в сфере трудоустройства выпускников.

«Установленные почти 25 лет назад нормативными правовыми актами запреты на допуск к определенным работам не всегда соответствуют реалиям жизни — за это время изменились условия труда, модернизировано производство. Мы ни в коем случае не предлагаем допускать подростков к опасным работам на высоковольтных линиях или плавильных печах, не идет речи о снятии ограничений по работе в ночную смену. Важно дать возможность молодым людям трудоустроиться сразу после получения профессии», — заявила Лантратова.