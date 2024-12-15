Молодежь стала менее активно брать потребкредиты: причины

В свою очередь, банки ужесточают требования к заемщикам и предпочитают выдавать займы людям постарше со стабильным доходом.

В октябре 2024 года в структуре выданных потребительских кредитов доля заемщиков моложе 30 лет сократилась на 6,9 п.п. и составила 26,4%. В январе доля таких заемщиков составляла 33,3%.

При этом растут доли других возрастных групп: от 30 до 40 лет — на 1,5 п.п. до 36,1%, от 40 до 50 лет — на 3,5 п.п. до 23,1%, старше 50 лет — на 1,9 п.п. до 14,4%.

Источник: НБКИ

Самой массовой категорией заемщиков по потребкредитам остаются граждане в возрасте от 30 лет до 40 лет — 36,1%, а наименьшей – заемщики старше 50 лет (14,4%).

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), на динамику выдачи кредитов влияют меры ЦБ по охлаждению рынка необеспеченного кредитования.

Банки жестче подходят в вопросе одобрения займа, оценивая показатель долговой нагрузки (ПДН) и кредитную историю. Финансовые организации снижают аппетит к риску и предпочитают выдавать кредиты гражданам с приемлемым уровнем персонального кредитного рейтинга и стабильным источником дохода.

В целом уровень одобрения по необеспеченным кредитам опустился ниже 25% — банки одобряют только четверть заявок.

Ранее мы писали, что в 2024 году молодые заемщики предпочли банкам МФО.