В 2024 году молодежь стала чаще брать кредиты в МФО

В сегменте «кредитов до зарплаты» выросла доля заемщиков до 30 лет, которым чаще отказывают банки.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в январе-октябре 2024 года в структуре выданных микрозаймов увеличилась доля заемщиков моложе 30 лет — она достигла 41,4%.

При этом доли других возрастных групп сократились: от 30 до 40 лет — 33,2%, от 40 до 50 лет — 14,6%, старше 50 лет — до 10,8%.

Самые активные клиенты микрофинансовых организаций (МФО) — граждане до 30 лет, меньше всего пользуются их услугами заемщики старше 50 лет.

Источник: НБКИ.

НБКИ связывает эту динамику с ужесточением политики выдачи кредитов российскими банками, из-за чего доступ к этим инструментам для молодежи оказался во много ограничен. МФО замещают банки для тех граждан, которым недоступны банковские продукты.