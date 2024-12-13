👉 Работодателям пошли вызовы на комиссии по самозанятым

Межведомственные комиссии (МВК) по легализации зарплаты активизировали свою работу. Бизнес, который сотрудничает с самозанятыми, вызывают на МВК.

Наша подписчица получила такое приглашение. Обсуждение идет в telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».

Из ИФНС поступило такое сообщение:

«По данным УФНС, Ваша организация во 2 и 3 квартале 2024 года взаимодействовала с 38 физлицами, применяющими НПД, продолжительностью более 3-х месяцев. При этом размер среднемесячного дохода, выплаченного Вашей организацией, составил более 20 тысяч рублей каждому. Приглашаем Вас на заседание рабочей группы межведомственной комиссии по противодействию нелегальной занятости с участием представителей налоговой инспекции, для пояснения причин сложившейся ситуации».

Бухгалтер собралась было предоставить копии договоров с самозанятыми и прочие документы. Но коллеги советуют не спешить, ведь эти документы МВК не требует. Но следует подготовить пояснение.

А вас еще не вызывали на такие комиссии?

Напомним, комиссии могут запрашивать информацию в ФНС, даже если это налоговая тайна (приказ Минтруда от 02.02.2024 № 40н):

о компаниях, где у 10 сотрудников зарплата меньше МРОТ и этих сотрудников – 10% от общего количества;

компаниях, где зарплата на 35% меньше, чем среднеотраслевая;

компаниях, применяющих ККТ.

Также у органов власти и фондов МВК запрашивают такую информацию:

об использовании бизнес-недвижимости без регистрации ООО или ИП;

возможном использовании труда граждан без заключения трудовых договоров;

возможном прикрытии трудовых отношений договорами ГПХ;

о бизнесе, у которого объем услуг большой, а сотрудников мало.

Подозрительные признаки по самозанятым, которые заинтересуют комиссии: