👉 Работодателям пошли вызовы на комиссии по самозанятым

Наша подписчица получила такое приглашение. Обсуждение идет в telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».
Из ИФНС поступило такое сообщение:
«По данным УФНС, Ваша организация во 2 и 3 квартале 2024 года взаимодействовала с 38 физлицами, применяющими НПД, продолжительностью более 3-х месяцев. При этом размер среднемесячного дохода, выплаченного Вашей организацией, составил более 20 тысяч рублей каждому.
Приглашаем Вас на заседание рабочей группы межведомственной комиссии по противодействию нелегальной занятости с участием представителей налоговой инспекции, для пояснения причин сложившейся ситуации».
Бухгалтер собралась было предоставить копии договоров с самозанятыми и прочие документы. Но коллеги советуют не спешить, ведь эти документы МВК не требует. Но следует подготовить пояснение.
А вас еще не вызывали на такие комиссии?
Напомним, комиссии могут запрашивать информацию в ФНС, даже если это налоговая тайна (приказ Минтруда от 02.02.2024 № 40н):
о компаниях, где у 10 сотрудников зарплата меньше МРОТ и этих сотрудников – 10% от общего количества;
компаниях, где зарплата на 35% меньше, чем среднеотраслевая;
компаниях, применяющих ККТ.
Также у органов власти и фондов МВК запрашивают такую информацию:
об использовании бизнес-недвижимости без регистрации ООО или ИП;
возможном использовании труда граждан без заключения трудовых договоров;
возможном прикрытии трудовых отношений договорами ГПХ;
о бизнесе, у которого объем услуг большой, а сотрудников мало.
Подозрительные признаки по самозанятым, которые заинтересуют комиссии:
их более 10 человек;
им платят более 20 тыс. в месяц (в среднем);
они работают более 3 месяцев (в среднем).
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