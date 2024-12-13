Опрос Роструда на «Работе России» показал топ востребованных качеств и навыков

Топ-5 востребованных hard skills:
Компьютерные технологии — 28,3%.
Коммуникации — 22%.
Анализ данных — 14,7%.
Иностранные языки — 10,3%.
Веб-разработка — 9,8%.
Топ-5 востребованных soft skills:
Адаптивность — 22%.
Межличностные навыки — 19%.
Критическое мышление — 18%.
Тайм-менеджмент — 16%.
Решение проблем — 13%.
Это мнение более 4 000 человек.
Гибридный формат стал новым стандартом: 31,8% участников отметили популярность сочетания удаленной работы и офиса.
Требования к условиям труда растут: 17,7% указали на важность комфортного рабочего пространства и баланса между работой и личной жизнью.
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