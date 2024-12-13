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Опрос Роструда на «Работе России» показал топ востребованных качеств и навыков

Рынок труда быстро меняется, требуя гибкости и готовности к новым вызовам. Роструд провел опрос на портале «Работа России», чтобы узнать мнение граждан о главных тенденциях и перспективах.

Топ-5 востребованных hard skills:

  • Компьютерные технологии — 28,3%.

  • Коммуникации — 22%.

  • Анализ данных — 14,7%.

  • Иностранные языки — 10,3%.

  • Веб-разработка — 9,8%.

Топ-5 востребованных soft skills:

  • Адаптивность — 22%.

  • Межличностные навыки — 19%.

  • Критическое мышление — 18%.

  • Тайм-менеджмент — 16%.

  • Решение проблем — 13%.

Это мнение более 4 000 человек.

Гибридный формат стал новым стандартом: 31,8% участников отметили популярность сочетания удаленной работы и офиса.

Требования к условиям труда растут: 17,7% указали на важность комфортного рабочего пространства и баланса между работой и личной жизнью.

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