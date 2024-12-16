Wildberries будет продавать цифровые страховые полисы

На маркетплейсе можно купить страховой полис для защиты имущества от кражи, затопления или стихийного бедствия.

Компания РВБ впервые запустила продажу страховых услуг для физлиц. Его можно оформить онлайн как для купленных на маркетплейсе товаров, так и для любого другого имущества в доме.

В полис входит также страховка клиентов и их близких, если они в результате несчастного случая отправятся на больничный на срок свыше 21 дней, или при госпитализации более чем на 14 дней.

Полис стоит 100 рублей и действует в течение месяца. Размер возмещения — до 20 тыс. рублей. Можно приобрести сразу несколько полисов, тогда выплаты по ним будут суммироваться, а страховое покрытие увеличится.

«Если пользователь по каким-то причинам решит отказаться от страхового полиса, то он может это сделать в течение 14 дней после покупки, просто нажав на кнопку "Отказаться от страховки" в личном профиле в разделе "Страховки"», — сказано в телеграм-канале пресс-службы маркетплейса.

Купить страховой полис можно в мобильном приложении Wildberries, он находится под разделом со способами оплаты заказа. При нажатии на кнопку «Защита имущества» стоимость полиса автоматически прибавится к сумме покупок.

В разделе «Страховки» можно подать заявление на страховую выплату, заполнить анкету и отправить ее страховщику. После одобрения выплату переведут на счет, указанный покупателем.