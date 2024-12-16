Wildberries будет продавать цифровые страховые полисы

Компания РВБ впервые запустила продажу страховых услуг для физлиц. Его можно оформить онлайн как для купленных на маркетплейсе товаров, так и для любого другого имущества в доме.
В полис входит также страховка клиентов и их близких, если они в результате несчастного случая отправятся на больничный на срок свыше 21 дней, или при госпитализации более чем на 14 дней.
Полис стоит 100 рублей и действует в течение месяца. Размер возмещения — до 20 тыс. рублей. Можно приобрести сразу несколько полисов, тогда выплаты по ним будут суммироваться, а страховое покрытие увеличится.
«Если пользователь по каким-то причинам решит отказаться от страхового полиса, то он может это сделать в течение 14 дней после покупки, просто нажав на кнопку "Отказаться от страховки" в личном профиле в разделе "Страховки"», — сказано в телеграм-канале пресс-службы маркетплейса.
Купить страховой полис можно в мобильном приложении Wildberries, он находится под разделом со способами оплаты заказа. При нажатии на кнопку «Защита имущества» стоимость полиса автоматически прибавится к сумме покупок.
В разделе «Страховки» можно подать заявление на страховую выплату, заполнить анкету и отправить ее страховщику. После одобрения выплату переведут на счет, указанный покупателем.
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