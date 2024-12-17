❕ При переоформлении аккредитации IT-компания должна пересчитать взносы и сдать уточненные РСВ

Даже если всего 1 месяц IT-компания была без аккредитации, в этот месяц у нее утрачивается право на пониженные страховые взносы с начала года. Потом при оформлении новой аккредитации это право опять появляется, но уже только с текущего месяца.

Как в такой ситуации быть с начислением взносов и отражением их в РСВ, Минфин пояснил в письме от 19.08.2024 № 03-15-05/77734.

Если IT-компания лишается аккредитации в июле, она должна пересчитать взносы с пониженного тарифа на общий с начала года ­— с января по июль.

При этом нужно сдать уточненные РСВ за 1 квартал и полугодие.

Если потом IT-компания в августе вновь получает аккредитацию, то с августа она применяет пониженный тариф. И в РСВ за 9 месяцев уже будут пониженные взносы, но только с августа.

Пересчитывать взносы с января по июль на пониженный тариф и вновь сдавать уточненки не надо. Пониженных взносов с начала года уже не будет. Они будут только с месяца получения аккредитации.

Аналогичное разъяснение Минфин давал в письме от 26.04.2023 № 03-03-06/1/38345.

Напомним, условия для пониженных взносов IT-компаний такие:

аккредитация;

доля профильных доходов не менее 70%.

Перечень таких доходов мы разбирали тут.

Кстати, с 2025 года у IT-компаний повышаются страховые взносы. Теперь тариф 7,6% будет не только до предельной базы, но и сверх нее.