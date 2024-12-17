Будет новый закон о нотариате. Нотариусы смогут работать по предоплате

Это будет новый федеральный закон «О нотариате и нотариальной деятельности в Российской Федерации».

Директор Департамента развития и регулирования юридической помощи и правовых услуг Минюста Роман Рябый подчеркнул, что главная цель нотариальной деятельности — обеспечение бесспорности юридических действий и других фактов. Нотариусы действуют от имени государства и осуществляют госполномочия, поэтому государство должно иметь право контролировать эту работу.

Положения законопроекта прорабатывались с научным сообществом, на заседаниях специально созданной совместно с Федеральной нотариальной палатой (ФНП) рабочей группы. Члены Общественного совета при Минюсте единогласно поддержали необходимость разработки нового закона о нотариате и заложенные в проекте подходы.

Основные подходы, заложенные в проекте ФЗ, касаются регулирования нотариальных тарифов, доступа в профессию, приостановления и прекращения статуса нотариуса, а также контроля за нотариальной деятельностью.

Рябый также отметил, что в ходе работы над текстом были внесены существенные корректировки.

«Например, мы сохранили существующие критерии по количеству должностей нотариусов. При этом в случае необходимости обеспечения доступности нотариальных услуг субъект Российской Федерации по согласованию с территориальным органом юстиции может принять решение об их увеличении или уменьшении», – сказал директор Департамента Минюста.

Исключены нормы, которые могли бы создать условия для конкуренции между нотариусами по установлению стоимости нотариальных услуг, что могло бы привести к произвольности установления тарифа в пределах установленных предельных значений.

По замечаниям научного сообщества и ведущих юридических вузов из проекта закона исключены положения, обязывающие нотариальные палаты согласовывать с Минюстом кандидатов в руководители палат. При этом сохраняется подход, по которому сроки полномочий таких руководителей будут установлены на уровне закона и ограничены двумя сроками.

«Есть и новые решения – например, в проекте закона мы предусматриваем возможность для нотариусов в отдельных случаях взимать предварительную оплату. Это связано с тем, что в ряде случаев нотариус проводит большую работу по подготовке к совершению сложных нотариальных действий, а в случае если заявитель отказывается от него в последующем, то такая работа никак не оплачивается», – сообщил Роман Рябый.

Он также отметил, что нотариусы предоставляют значительное число льгот при совершении нотариальных действий – например, для участников СВО. В связи с этим можно вернуться к проработке вопроса о включении таких льгот в состав расходов, принимаемых к вычету при формировании налогооблагаемой базы.

Рассматривается возможность расширения сфер деятельности нотариуса. Так, обсуждается идея об обязательном участии нотариата в корпоративных процедурах. В особенности, когда речь идет о деятельности органов управления публичных компаний. Нотариальное удостоверение управленческих решений (например, решений совета директоров или общего собрания акционеров в ПАО) сделает их более защищенными, благодаря повышенной юридической силе нотариального акта и наличию у нотариуса необходимого инструментария проверки всех юридически значимых фактов.