В 2025 году нужно по-новому работать с эскроу-счетами

Строители смогут не платить НДС с 1 апреля 2025 года, если они применяют механизм счетов эскроу.

С 1 марта 2025 года разрешат использовать счета эскроу при строительстве частных домов. Пока что их применяют только застройщики многоквартирных зданий и коттеджных комплексов.

На индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) будет можно направить материнский капитал, но только через механизм эскроу-счетов. Так средства заказчика будут лучше защищены, строители получат сумму только после того, как дом будет сдан.

Денежные средства на эскроу-счетах, которые были открыты по договорам подряда, будут застрахованы до 10 млн рублей.

С 1 апреля 2025 года от НДС освободят подрядчиков в сфере ИЖС, которые работают с счетами эскроу.

Узнайте больше о том, как изменится учет в строительстве после налоговой реформы 2025 года. Приходите на вебинар «Особенности учета в строительстве в условиях налоговой реформы – 2025. Частые вопросы бухгалтеров». Он состоится 24 декабря в 15:00 мск!

На вебинаре разберем:

1. Участники стройки, виды и этапы работ.

2. Особенности учета в строительстве:

учет материалов;

учета расходов;

определение финансового результата.

3. Особенности у подрядчика, заказчика и застройщика.

4. Налоговая реформа-2025: что меняется у строителей.

5. Что учесть в учетной политике на 2025 год и изменить в работе.

6. Часто задаваемые вопросы об учете в строительстве.

Спикер — Наталья Дорошенко, практикующий главный бухгалтер более 20 лет, действующий член ППБА России, налоговый консультант, руководитель аутсорсинговой компании «Новые системы учета».

Ждем вас на вебинаре 24 декабря в 15:00 мск!