Выплатить новогодние или годовые премии собираются 37% работодателей

Дарить подарки планируют в 52% компаний, причем в 22% случаев их получат только дети сотрудников. 43% россиян потратят новогодние премии на выплату кредитов, а 48% работодателей ничего не подарят сотрудникам.

Брендированный мерч своим работникам подарят 11% работодателей, подарочные карты или сертификаты — 10%, и 9% подготовят сладкие наборы.

Это данные исследования Русской Школы Управления (РШУ) и рекрутинговой компании get experts о планах работодателей и ожиданиях сотрудников по поводу корпоративных подарков на Новый год и выплаты новогодних или годовых премий. Пресс-релиз есть у «Клерка». В исследовании приняли участие 1 025 человек — сотрудники и представители руководства компаний из различных сфер.

Компаний, чьи сотрудники не получат новогодние подарки, набралось 48%: в 13% говорят, что у них нет такой традиции («никогда не дарили и в этом году не будем»), а в 35% ссылаются на финансовые трудности.

Ожидают подарки от своих компаний 73%, 43% из них отмечают, что, скорее всего, подарки будут только для детей.

Мнения о том, что именно подарит работодатель, распределились так:

13% — думают, что это будет брендированный мерч;

10% — склоняются к версии о подарочных картах либо сертификатах;

7% — считают, что подарками станут сладкие наборы.

Все 27% опрошенных работников, которые не ожидают подарков, обосновывают такую позицию тем, что их компания никогда ничего не дарила на Новый год.

«Работодателям стоит помнить, что даже в условиях ограниченных ресурсов небольшие, но значимые жесты — будь то подарочные сертификаты, сладкие наборы или брендированный полезный мерч — способны укрепить связь между компанией и ее сотрудниками. Это особенно актуально в период, когда рынок труда диктует необходимость удерживать квалифицированных специалистов и формировать позитивный имидж работодателя. Мы видим, что ожидания сотрудников зачастую выше текущих возможностей многих компаний, но важно искать баланс. Поддержка команды через внимание к традициям — это не только вклад в мотивацию, но и в стратегическое развитие компании», — комментирует Анастасия Боровская, директор РШУ.

Выплатить новогодние или годовые премии собираются 37% работодателей: 27% сделают это до праздников и 10% — после них. 67% тех, кто планирует платить премию, выдадут ее всем сотрудникам, 32% — только топ-менеджменту, 16% — руководителям подразделений. Еще в 21% компаний премии заплатят выборочно в зависимости от итогов работы того или иного сотрудника за год.

Не определились в вопросе выплаты премий 11% компаний.

Не станут премировать персонал 52% работодателей: 43% никогда этого не делали, 9% отказались от премий из-за финансовых трудностей.

Среди сотрудников ожидают премию только 36%. 29% надеются получить ее до новогодних каникул, 7% — после.

Не ждут премии 64%: у 50% работодатели никогда ее не платят, а 14% говорят, что у их компаний сложная ситуация с финансами.

Отвечая на вопрос о том, на какие цели они планируют израсходовать свою премию, 60% сотрудников сказали, что потратят ее на отдых. Направят деньги на погашение кредита или ипотеки 43%, отложат в накопления 24%, инвестируют их (в акции, облигации, другие ценные бумаги или на брокерский счет и т. д.) 7%, и сделают крупную покупку (квартира, машина и т. п.) 5%. 15% респондентов пока не решили, что именно делать с премией.

О том, что у их сотрудников есть возможность уехать на «зимовку» в более теплые страны и работать оттуда удаленно, говорят в 9% компаний. Воспользоваться такой возможностью намерены 3% опрошенных работников.

На первом месте среди новогодних активностей, которые, по мнению работодателей, наиболее важны для поддержания лояльности сотрудников, оказалась новогодняя или годовая премия: ее упомянули 71% представителей компаний, второе место у новогодних корпоративов (21%), на третьем — новогодние подарки (13%). 7% респондентов-работодателей считают важными все три активности, а 14% говорят, что они все неважны.

Работодателям стоит проанализировать свои возможности, прежде чем отказываться от этих мер ради экономии, считает гендиректор get experts Ольга Шамбер.