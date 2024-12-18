Как малому бизнесу вести управленческий учет в 1С:УНФ

Небольшие фирмы могут автоматизировать основные бизнес-процессы, чтобы эффективно следить за финансовыми показателями и принимать управленческие решения.

Для потребностей малого бизнеса разработчики создали конфигурацию 1С:УНФ — управление небольшой фирмой. В одном программном обеспечении объединена аналитика и управление.

Программа позволяет вести анализ доходов и расходов по различным категориям. Например, по проектам, контрагентам и подразделениям. Параметры можно настроить самостоятельно, чтобы оценить рентабельность отдельных направлений. Это позволит принять решение, что нужно оптимизировать.

Платежный календарь позволяет управлять денежными средствами, планировать выплаты и поступления. Руководитель увидит, какие операции запланированы, что нужно исполнить и как избежать кассовых разрывов.

На основании аналитических данных 1С:УНФ сформирует управленческие отчеты: о движении средств, о рентабельности, о затратах и балансе и другие.

Узнайте больше о том, какие задачи может решать 1С:УНФ для предпринимателей. Приходите на бесплатный вебинар «Управленческий учет и финансы в 1С: УНФ». Он состоится 9 января в 11:00 мск!

На вебинаре разберем:

1. Управленческий учет для бизнеса: варианты ведения.

2. Финансовое планирование в 1С:УНФ:

платежный календарь;

бюджетирование.

3. Оперативные отчеты бизнеса в 1С:УНФ:

деньги, взаиморасчеты;

CRM и продажи.

4. Отчеты для финансового директора и собственника:

ABC/XYZ – анализ продаж;

анализ доходов и расходов в 1С:УНФ;

управленческий баланс в 1С:УНФ.

5. Интеграция финансового и управленческого учета в 1С:УНФ.

Спикер — Алик Галин, эксперт-практик в 1С:УНФ и построении управленческого учета разных сфер бизнеса. Аналитик 1С:УНФ. Участник проекта по внедрению 1С:УНФ, кейс которого в 2022 году занял 3-е место во Всероссийском конкурсе проектов автоматизации в сегменте малого и среднего бизнеса «1С: Реальная автоматизация».

Ждем вас на вебинаре 9 января в 11:00 мск!