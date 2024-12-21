86% российских бизнесменов планируют нововведения в 2025 году. Но вести бизнес в 2024 году стало «однозначно тяжелее»

Аналитики платформы RetailCRM опросили 950 владельцев и управленцев бизнеса и выяснили, какие изменения предприниматели планируют внедрить в 2025 году. Пресс-релиз есть у «Клерка».

В целом, предприниматели настроены позитивно — 86% респондентов намерены начать новый год с ряда стратегических мер (была дана возможность выбрать несколько вариантов ответа):

42% — запланировали найти новых поставщиков;

41% — наймут больше персонала ;

36% — откроют новое направление торговли/производства;

30% — увеличат бюджет на маркетинг;

28% — вложатся в обучение сотрудников;

26% — начнут уделять больше внимания аналитике и эффективности бизнес-процессов;

22% — откроют точку продаж на маркетплейсе;

17% — внедрят специализированное ПО;

15% — откроют собственный сайт и офлайн-точку продаж.

Крупный кредит на развитие хотят взять 13% предпринимателей.

7% заявили, что уволят часть персонала, 3% сказали, что хотят закрыть весь бизнес или его часть.

Чаще других увеличение бюджета на маркетинг упоминали представители сфер строительства и недвижимости, розничной торговли и индустрии красоты. На обучение сотрудников делают особую ставку в сферах образования и маркетинга.

Большинство предпринимателей — 83% — рассчитывают с помощью этих мер добиться увеличения прибыли, расширения клиентской базы (60%), повышения производительности (35%). Для 30% новшества — это шанс просто удержаться на рынке, а 29% более амбициозны и рассчитывают захватить бОльшую долю рынка. Среди них есть также 25% тех, кто с помощью нововведений рассчитывает сократить расходы, 7% стремятся к диверсификации бизнеса (была дана возможность выбрать несколько вариантов ответа).

На вопрос «Легче или тяжелее вам было вести бизнес в 2024 году?» 54% ответили, что однозначно тяжелее, для 17%, напротив, год был более легким, чем обычно, 16% сказали «Ничего не изменилось, было легко и осталось легко», 13% — «Ничего не изменилось, было тяжело и осталось тяжело».

Несмотря ни на что, на вопрос «Приходили ли вам мысли закрыть бизнес и устроиться в наем?» абсолютное большинство (68%) ответили отрицательно.