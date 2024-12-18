Летний дачный дом не помешает льготе по НДФЛ при продаже единственного жилья

При продаже квартиры не будет НДФЛ, если прошел минимальный срок владения. В общем случае он составляет 5 лет, а для единственного жилья – 3 года.

Для нормы по единственному жилью не учитывается жилое помещение, которое приобретено в течение 90 дней до даты продажи жилья. Другого жилого помещения на момент продажи не должно быть в собственности.

Речь идет именно о жилом помещении. Нежилые не учитывают.

Если в собственности человека есть дачный дом, то это не помешает льготе, но только если этот дом относится к нежилым помещениям.

Садовые дома сезонного или вспомогательного использования, предназначенные для отдыха и временного пребывания людей, имеют назначение «нежилое».

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 21.11.2024 № 03-04-05/116259.

Про минимальный срок владения имуществом мы рассказывали здесь + таблица для разных ситуаций.