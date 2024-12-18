📺 Новое интервью: почему банкротства не стоит бояться

Дарья Борцова расскажет о честном списании долгов и почему банкротство – это не страшно.

Новый выпуск «Тот еще разговор» посвящен банкротству и кредитам. О честном списании долгов поговорили с Дарьей Борцовой из компании «КредитамНет».

Что вы знали о процедуре банкротства физических лиц? Как вы относитесь к людям, которые берут деньги в долг? После просмотра интервью вы точно измените свое отношение к этим вопросам.

В этом видео вы узнаете, кто может претендовать на законное списание долгов, почему с юристом нужно разговаривать так же честно, как и с врачом, как спасти лудомана и что будет с человеком после признания его банкротом.

Смотрите видео на Ютубе и ВКонтакте, а текстовая версия лежит в блоге «Тот еще разговор».

Каждый четверг Борис Мальцев (его телеграм-канал https://t.me/totklerk) основатель «Клерка» и фаундер компании «НДФЛка» Михаил Лапушинский проводят встречи с предпринимателями в краснодарском офисе «Клерка».

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