Дарья Борцова, «КредитамНет»: этично идти на банкротство?

Дарья Борцова «КредитамНет» / Фото Ольга Белоцерковец

Борис: Всем привет, друзья. С нами Дарья Борцова из компании “КредитамНет”. Дарья расскажи, чем занимается компания и какая твоя роль?

Дарья: Компания занимается тем, что помогает людям, в широком смысле этого слова. Мы помогаем людям, которые попали в тяжелую финансовую ситуацию — взяли кредитов, не смогли по ним платить, обратились к нам и мы помогли от этих кредитов полностью избавиться.

Человек просто кредитуется, не думая о том, что не сможет этот кредит нормально выплачивать и попадает в такую ситуацию, которая напоминает снежный ком из долгов. Этот ком их задавливает и варианта два – либо не платить и ждать, когда к тебе придут судебные приставы и коллекторы, либо обратиться к нам в компанию и списать эти долги.

Борис: А твоя роль какая?

Дарья: Я исполнительный директор и слежу за процессами в компании. Я смотрю, чтобы клиенты оставались довольны, чтобы клиентам списывали все долги. Чтобы все этапы — от заключения договора до процесса написания долгов — работали как часы. Компания – живой организм и я смотрю, чтобы этот организм все время дышал, ел и исполнял свою роль.

Борис: Скажи, а в компании еще есть СEO или ты самый главный орган?

Дарья: Да, я самый главный орган, который принимает многие решения. Есть еще в компании, учредители, но в плане управления, ведения отделов и процедур, этим занимаюсь я.

Борис: А насколько большая компания?

Дарья: У нас работает около 200 юристов. Это общий штат компании.

Борис: А какие обороты, если можешь рассказать? Количество клиентов?

Дарья: Сейчас мы заключаем от 300 до 500 договоров на ежемесячной основе. По поводу оборотов, естественно не буду ничего рассказывать, деньги – это деньги, но стоимость договора по рынку у нас ниже средней.

Когда люди к нам обращаются и сравнивают нас с другими компаниями, мы можем предложить более дешевую цену.

Борис: А какая цена, можешь сказать?

Дарья: Да, конечно. При полной оплате клиенты нам платят 99 000 рублей. Если клиенты из Москвы или Питера, то стоимость договора 109 000 рублей. По рынку у кого-то договор стоит 180 000 рублей, у кого-то 150 000 рублей. Но так как мы работаем достаточно давно, у нас огромный опыт ведения процедур и мы можем себе позволить не заламывать цены и вести большее количество клиентов за низкую цену.

Борис: А с какого года вы работаете?

Дарья: Сама компания “КредитамНет” работает уже 3 года. Моя команда, которая работает в компании “КредитамНет” на рынке банкротства с 2016 года.

Закон о банкротстве физических лиц вступил в силу в октябре 2015 года, а сам закон о банкротстве работает с 2002 года, но раньше можно было банкротиться только юрлицам, в 2015 банкротиться смогли и физики. Вот мы с 2016 года этим занимаемся.

Михаил: Ты прячешь выручку и не говоришь, хотя есть публичные данные и там выручка 120 млн рублей у вас. Почему ты боишься говорить об этом?

Дарья: Ну смотри, это же данные не за текущий год, а за 2023 год. Мы платим все налоги, мы максимально белая компания, у нас все сотрудники работают в белую.

Михаил: Давай уточним, за 2023 год 120 млн руб. выручка, 80 млн руб. расходы и 50 млн руб. убытка. Вы инвестировали в компанию в 2023 году?

Дарья: Да, мы в 2023 и в 2024 очень сильно инвестируем в компанию и абсолютно все, что мы получаем, обратно вкладываем, потому что компания сейчас находится в периоде масштабирования, в периоде роста.

Михаил: В 2024 году выручка как растет? х2? х3?

Дарья: В 2024 году растет х3, но и расходы растут х3.

Михаил: Ну, нам важна выручка, расходами можно и управлять, если есть выручка, то можно и поджаться. х3 – хороший рост.

Борис: Мне кажется это высококонкурентный сейчас рынок. Как вы себя чувствуете и почему на этот рынок пришли?

Дарья: Я себя чувствую очень уверенно, потому что я знаю своих конкурентов. Да, безусловно, есть сильные игроки, есть компании, которые занимаются не только банкротством, но и предоставлением других юридических услуг, то есть там полный спектр - разводы, раздел имущества, может В2В какие-то истории.

А есть компании как наша, занимаются только банкротством физических лиц. Рост числа компаний случился как раз в 2018-2019 годах и все начали лезть в эту тему и открывать банкротные компании.

Но многие не знали сколько расходов на это уходит, помимо того, что нужно нанять высококлассных юристов, нужен еще отдел маркетинга, который будет тебе этих клиентов привлекать. Если мы говорим о 2015-16 годах, то это была абсолютно другая страна, лиды стоили дешевле, привлечение клиента стоило копейки, потому что не было такой конкуренции. Сейчас это бешеные деньги.