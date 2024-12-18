Дарья Борцова, «КредитамНет»: этично идти на банкротство?

Что вы знали о процедуре банкротства физических лиц? Как вы относитесь к людям, которые берут деньги в долг?
После просмотра интервью вы точно измените свое отношение к этим вопросам.
Из интервью вы узнаете, кто может претендовать на законное списание долгов, почему с юристом нужно разговаривать так же честно, как и с врачом, как спасти лудомана и что будет с человеком после признания его банкротом.
Юридическая Компания по Банкротству — КредитаНет
Самые опытные юристы по банкротству! Быстрое списание долгов и кредитов физ. лиц – лучшая цена на рынке! Защитим от Коллекторов! Рассрочка до 2-х лет. Гарантия возврата денег. 103 офиса в РФ.
Хотите скидку на процедуру банкротства физических лиц – звоните 8-800-7754325 промокод: «Михаил Лапушинский»
Смотрите в Ютубе
Смотрите VK видео
Каждый четверг Борис Мальцев (его телеграм-канал https://t.me/totklerk) основатель «Клерка» и фаундер компании «НДФЛка» Михаил Лапушинский проводят встречи с предпринимателями в краснодарском офисе «Клерка».
Хотите стать гостем следующего ТоТ еще разговор, пишите Светлане. Подписывайтесь на телеграм-канал проекта: https://t.me/totrazgovor. Там есть календарь встреч.
Давайте знакомиться
Борис: Всем привет, друзья. С нами Дарья Борцова из компании “КредитамНет”. Дарья расскажи, чем занимается компания и какая твоя роль?
Дарья: Компания занимается тем, что помогает людям, в широком смысле этого слова. Мы помогаем людям, которые попали в тяжелую финансовую ситуацию — взяли кредитов, не смогли по ним платить, обратились к нам и мы помогли от этих кредитов полностью избавиться.
Человек просто кредитуется, не думая о том, что не сможет этот кредит нормально выплачивать и попадает в такую ситуацию, которая напоминает снежный ком из долгов. Этот ком их задавливает и варианта два – либо не платить и ждать, когда к тебе придут судебные приставы и коллекторы, либо обратиться к нам в компанию и списать эти долги.
Борис: А твоя роль какая?
Дарья: Я исполнительный директор и слежу за процессами в компании. Я смотрю, чтобы клиенты оставались довольны, чтобы клиентам списывали все долги. Чтобы все этапы — от заключения договора до процесса написания долгов — работали как часы. Компания – живой организм и я смотрю, чтобы этот организм все время дышал, ел и исполнял свою роль.
Борис: Скажи, а в компании еще есть СEO или ты самый главный орган?
Дарья: Да, я самый главный орган, который принимает многие решения. Есть еще в компании, учредители, но в плане управления, ведения отделов и процедур, этим занимаюсь я.
Борис: А насколько большая компания?
Дарья: У нас работает около 200 юристов. Это общий штат компании.
Борис: А какие обороты, если можешь рассказать? Количество клиентов?
Дарья: Сейчас мы заключаем от 300 до 500 договоров на ежемесячной основе. По поводу оборотов, естественно не буду ничего рассказывать, деньги – это деньги, но стоимость договора по рынку у нас ниже средней.
Когда люди к нам обращаются и сравнивают нас с другими компаниями, мы можем предложить более дешевую цену.
Борис: А какая цена, можешь сказать?
Дарья: Да, конечно. При полной оплате клиенты нам платят 99 000 рублей. Если клиенты из Москвы или Питера, то стоимость договора 109 000 рублей. По рынку у кого-то договор стоит 180 000 рублей, у кого-то 150 000 рублей. Но так как мы работаем достаточно давно, у нас огромный опыт ведения процедур и мы можем себе позволить не заламывать цены и вести большее количество клиентов за низкую цену.
Борис: А с какого года вы работаете?
Дарья: Сама компания “КредитамНет” работает уже 3 года. Моя команда, которая работает в компании “КредитамНет” на рынке банкротства с 2016 года.
Закон о банкротстве физических лиц вступил в силу в октябре 2015 года, а сам закон о банкротстве работает с 2002 года, но раньше можно было банкротиться только юрлицам, в 2015 банкротиться смогли и физики. Вот мы с 2016 года этим занимаемся.
Михаил: Ты прячешь выручку и не говоришь, хотя есть публичные данные и там выручка 120 млн рублей у вас. Почему ты боишься говорить об этом?
Дарья: Ну смотри, это же данные не за текущий год, а за 2023 год. Мы платим все налоги, мы максимально белая компания, у нас все сотрудники работают в белую.
Михаил: Давай уточним, за 2023 год 120 млн руб. выручка, 80 млн руб. расходы и 50 млн руб. убытка. Вы инвестировали в компанию в 2023 году?
Дарья: Да, мы в 2023 и в 2024 очень сильно инвестируем в компанию и абсолютно все, что мы получаем, обратно вкладываем, потому что компания сейчас находится в периоде масштабирования, в периоде роста.
Михаил: В 2024 году выручка как растет? х2? х3?
Дарья: В 2024 году растет х3, но и расходы растут х3.
Михаил: Ну, нам важна выручка, расходами можно и управлять, если есть выручка, то можно и поджаться. х3 – хороший рост.
Борис: Мне кажется это высококонкурентный сейчас рынок. Как вы себя чувствуете и почему на этот рынок пришли?
Дарья: Я себя чувствую очень уверенно, потому что я знаю своих конкурентов. Да, безусловно, есть сильные игроки, есть компании, которые занимаются не только банкротством, но и предоставлением других юридических услуг, то есть там полный спектр - разводы, раздел имущества, может В2В какие-то истории.
А есть компании как наша, занимаются только банкротством физических лиц. Рост числа компаний случился как раз в 2018-2019 годах и все начали лезть в эту тему и открывать банкротные компании.
Но многие не знали сколько расходов на это уходит, помимо того, что нужно нанять высококлассных юристов, нужен еще отдел маркетинга, который будет тебе этих клиентов привлекать. Если мы говорим о 2015-16 годах, то это была абсолютно другая страна, лиды стоили дешевле, привлечение клиента стоило копейки, потому что не было такой конкуренции. Сейчас это бешеные деньги.
3 способа работы с долгом
Михаил: Перед тем как мы перейдем к unit-экономике и маркетингу, я хочу тебя немного назад увести и задать вопрос этичности банкротства. Ты говорила, что у клиента-физлица, который попал в сложную ситуацию остается 2 способа, либо списать долги, либо заплатить все таки?
Дарья: Смотри, есть 3 способа. Первый самый верный и самый адекватный способ - это заплатить.
Михаил: И ты о нем не сказала.
Дарья: Я почему о нем не сказала, потому что мы помогаем людям, которые сами уже не могут выйти из ситуации. Если у человека есть возможность платить и это не мешает ему содержать семью, то это один разговор. А когда у тебя ситуация абсолютно противоположная и тебе не на что купить ребенку памперсы и не на что купить себе гречки, то это уже другой вопрос.
Михаил: Но в тоже время девальвируется ответственность по своим обязательствам. Я сегодня могу кредит не платить, завтра я могу не нести ответственность перед работодателем, перед женой.
Дарья: Ну смотри, когда они до меня доходят, они уже доходят в таком состоянии, когда они перепробовали все: устраивались на 2 и 3 работу, брали и перекредитовывались в микрофинансовых организациях, там где 367% годовых - это по 1% в день минимум. И естественно, если у них есть один потребительский кредит на 900 000 рублей в каком-нибудь крупном банке, не будем никого называть, платеж по этому кредиту, допустим, 40 000 рублей.
Вот он платит эти 40 000 рублей и его увольняют с работы с связи с тем, что организация прекратила свою деятельность, сократили. Он идет искать новую работу. Новую работу он найти не может несколько месяцев, а за кредит платить надо. Где взять деньги непонятно. Идет в банк, а банк не дает ему кредит.
Михаил: Ну иди на общественную работу, иди дворником работай, иди на завод.
Дарья: А он уже работает. Допустим, он устроился на работу, но на низкооплачиваемую. Например, у него зарплата 60 000 руб. и по кредиту надо платить 40 000, вот остается двадцатка. Что он делает?
Давай будем откровенны, финансовая грамотность слабая, ведь человек в здравом уме никогда бы не взял 900 000 рублей зная, что не сможет их нормально выплачивать на протяжении 5 лет. Где гарантии? И он идет в микрофинансовую организацию и берет там 40 000 рублей.
Банкротство – это финансовое оздоровление
Михаил: Борис, как ты считаешь, этично идти на банкротство?
Борис: Ну кажется, что вполне логично, может быть такая ситуация, когда нечего делать и, как я слышу, это выбор между гипотетической петлей или пойти и что-то сделать.
Михаил: Ну благо у нас есть закон, который разрешает нам это сделать. И у меня следующий вопрос, нелегкие ли последствия после банкротства предусматривает закон? Ведь там же можно брать кредит сразу, ты получил банкротство и тут же берешь второй кредит.
Дарья: Да, но люди финансово неграмотные и закредитовываются по самые уши, тонут в этих кредитах, но когда они приходят за процедурой банкротства и понимают всю серьезность процедуры, это же не просто ты пришел, написал бумажку и с тебя долги списали.
Ты предоставляешь полную информацию по своим счетам, по движению денежных средств на дебетовых картах, на кредитных картах, ты предоставляешь полную информацию об имуществе, о сделках с этим имуществом, о своих детях,супругах, где они учатся и работают.
Ты прямо раскрываешь всю подноготную своей предыдущей жизни за 3 прошедших года. И люди вот на этом этапе начинают задумываться, что не все так просто и как итог заходят они в суд, их признают на первом судебном заседании банкротом и они начинают в голове прокручивать мысль: “А надо ли мне еще раз это проходить? Надо ли мне опять попадать в эту кабалу банковскую?”
Михаил: А есть статистика, кто второй раз это проходит?
Дарья: У меня лично прошло 8 человек, те с которыми я работала в 2016 и 2017 годах.
Михаил: Можно ли сказать, что банкротство – это лечение от лудомании, взятия кредитов?
Дарья: Это финансовое оздоровление скорее. Не всегда лудомания лечится, вот прям не всегда. Закредитовываются все равно. Есть одно из требований банкротства – ты обязан сообщать банкам при взятии новых кредитов о том, что ты прошел процедуру банкротства.
Михаил: Но автоматом же в кредитной истории тебе галочку ставят.
Дарья: Галочку ставят обязательно. Но банки на это как реагируют — ок, значит в ближайшие 5 лет он обанкротиться не сможет, значит кредит на 3 года мы ему дадим.
Как жульничают компании
Борис: А много ли жуликов среди таких компаний на этом рынке?
Дарья: Полно. Жульничество знаешь в чем заключается – люди же не понимают разницы между “признанием банкротом” и “списанием всех долгов”.
Банкротство делится по факту на 2 части: первая часть – официальная, когда суд выносит решение в котором написано “признать гражданина несостоятельным (банкротом)”, а вторая часть наступает через полгода, когда суд выносит определение, в котором говорится, что гражданин освобождается от исполнения всех обязательств.
И нечестные компании зачастую берут за договор 30 000 - 40 000 рублей и пишут, что мы обязуемся вас признать банкротом. Приходит обычный мужчина, который не разбирается с юридической точки зрения в процедуре банкротства, ему говорят, вот у тебя гарантия признания банкротом есть, подписывает этот договор, платит деньги, получает на руки решение суда и говорит, а дальше-то что? А ему говорят, а дальше плати еще 200 000 руб.
Михаил: А вы на входе можете оценить с какой суммы вы можете списать обязательства?
Дарья: Прежде чем заключить договор, мы полностью анализируем ситуацию бесплатно. Мы смотрим риски и проговариваем их. Если мы видим, что у человека есть имущество, которого он точно лишится в процедуре, мы как честная компания говорим, что вот это имущество уйдет с торгов 100% и чтобы тебе где не говорили, кто там и что сохранит задним числом - это не работает. Есть закон и надо ему следовать.
Я ненавижу МФО
Михаил: По твоим кейсам, кто больше создает проблем для физлиц МФО или банки?
Дарья: МФО особенно на этапе просроченной дебиторской задолженности, если мы говорим о просрочках по платежам, потому что у них развязаны руки и они нанимают черных коллекторов до сих пор.
Михаил: Ну МФО же тебя ненавидят.
Дарья: А я ненавижу их, это взаимно. Так же как и банки. Банки отговаривают наших клиентов от заключения с нами договора. Мы работаем по договору, у нас есть расчетный счет в Альфа-банке. Клиент, у которого нет карты или карта заблокирована, приходит с нашим договором в Сбербанк оплачивать услуги, а ему говорят, что это мошенники и они не будут переводить деньги.
Хотя мы компания, мы ООО, которая работает в белую по договору и сотрудник банка делает такие вещи.
Михаил: Ну у вас же тоже такая вот тонкая ступенечка, когда клиент должен, например, 1,5 млн руб. и вы говорите ну заплати 100 000 рублей, а у него их нет. Тогда вы говорите, ну возьми кредит, последний на 100 000 рублей, нам их заплати и мы загасим 1,6 млн руб. твоих.
Дарья: Ну это же жестко, так нельзя делать.
Михаил: А как ты контролируешь своих сотрудников, чтобы они этого не делали и не предлагали?
Дарья: А у нас четко прописаны регламенты, четко под запись проведено обучение. Если посоветует мой юрист взять кредит человеку и им оплатить наши услуги и потом этот кредит списать, то это грозит для клиента, как минимум, не списанием долгов, потому что это может подразумеваться как фиктивное банкротство. И на этапе перевода клиента в юридический департамент, который занимается подачей документов, юристы видят, что есть свежий кредит и они ни в коем случае не возьмут такого клиента в работу.
Михаил: Выгоняли уже юристов ваших за такое?
Дарья: Наших нет. Это же 159 статья. Для клиента это может даже грозить сроком, может быть не реальным, но условным точно. Потому что МФО, либо банк видя, а он это увидят. Когда мы подаем на банкротство, мы обязательно всех уведомляем, и если мы уведомляем банк в котором был взят кредит 2 недели назад или месяц назад, не сделано ни одного платежа по этому кредиту, то он подаст обязательно заявление в полицию.
Важно, чтобы компания была честной
Михаил: А термин “фиктивное банкротство” – это уголовная ответственность?
Дарья: Да, уголовная ответственность.
Михаил: А если, условно, ваш сотрудник порекомендовал так сделать и органы видят, что это фиктивное банкротство, какие последствия будут к фирме и сотруднику вашему?
Дарья: Последствия катастрофические, может быть уголовная ответственность, раз он такое посоветовал. И мне тоже.
Михаил: Ты заинтересована своей свободой?
Дарья: У меня во всех соцсетях написано, что мы самая честная и самая добрая компания по списанию долгов. И я не перестаю говорить по поводу честности, потому что это очень важно. И это важно понимать как сотрудникам, так и нашим клиентам.
До этого я работала в другой крупной компании, они сейчас работают не честно, они специально затягивают процедуру банкротства, они недоговаривают клиентам некоторые моменты, они вводят в заблуждение.
Мне важно, чтобы наша компания была честной.
Михаил: У меня в бизнесе мы делали свою микрокредитную организацию и нас контролирует и ЦБ и СРО, кто контролирует вас?
Дарья: Деятельность арбитражных управляющих, которая в принципе не имеет никакого отношения к компании, контролирует СРО и Росреестр контролирует деятельность этих же СРО, а деятельность нашей компании никто не контролирует, потому что на наши услуги нет никакой лицензии. У нас деятельность в области права, мы выступаем посредником между клиентом и судом и арбитражным управляющим. Мы работаем максимально открыто насколько это возможно.
Закрыть лудомана дома без телефона
Михаил: Вопрос этичности мы разобрали, дай нам какой-нибудь яркий пример клиента, его ситуации, как вы боролись и результат?
Дарья: Клиенты на этапе заключения договора понимают, что мы ему помогаем, а не боремся. Но была одна ситуация, когда мы не могли подать заявление о признании банкротом год, потому что женщина была лудоманом, она постоянно ставила ставки. Мы пишем заявление, подаем его в суд, а она звонит на следующий день и говорит: “Я в Фонбет зашла и 3000 взяла”. Мы отзываем заявление, через месяц подаем снова и история повторяется, только она сходила в МФО, взяла деньги и куда-то в онлайн-казино их закинула. И так мы боролись с ней год до тех пор пока я лично не позвонила ее мужу и не попросила забрать у нее телефон хотя бы на 2 недели. Он ее запер на 2 недели дома, забрал у нее телефон, мы подали заявление в суд и списали с нее 2,7 млн руб. долгов.
Борис: Даша, а есть кейсы, когда вы взяли клиента, подписали договор и не получилось?
Дарья: Да, один раз такое было, ужасно грустно, но мы никак не могли на это повлиять. Человек, когда подписывает с нами документы, подписывает документ в котором говорит о том, что он нам рассказывает полностью все о сделках и об имуществе, о разводах. Человек сказал, что у него ничего нет из имущества, прислал нам выписку из ЕГРН в которой действительно было пусто. Но в процессе ведения процедуры оказалось, что у этого человека за 2 месяца до того, как мы его признали банкротом была сделка по продаже автомобиля. Автомобиль стоил по рынку 6 млн руб., продал он его за 1 млн руб. Нам он об этом не сказал, мы об этом узнали из ГИБДД, когда запрашивали документы.
Долги не списали, потому что он скрыл информацию, а если бы мы это знали, то мы бы это показали суду, развернули бы эту сделку и вернули бы эту машину в конкурсную массу и с продажи этой машины покрыли бы все его долги.
Если ты не понимаешь в маркетинге, лучше не идти в рынок банкротства
Борис: Какая структура компании? Сколько маркетинг, сколько юристов?
Дарья: В отделе маркетинга у нас человек 25 работает, следующее подразделение - это call-центр, около 30 человек, они занимаются тем, что принимают лиды, слушают ситуации и принимают решения, работают неким ситом, фильтруя целевой или нецелевой клиент. Переводят на консультанта, который сможет уже конкретно человеку сказать, можем ли мы помочь.
Есть отдел продаж в Краснодаре, в Москве и в Санкт-Петербурге, продажников около 40. Следующий – юридический департамент, он у нас самый большой, есть люди, которые занимаются телефонным сопровождением клиентов.
И есть юристы, которые готовят и подают заявления в суд, в случае необходимости ходят в суд и представляют интересы клиента.
Михаил: В сумме сколько юристов?
Дарья: 200 человек.
Михаил: А IT?
Дарья: IT – у нас есть управляющая компания. Вообще, мы группа компаний и подбор персонала, бухгалтерия, IT - это все управляющая компания у нас.
Михаил: Расскажи нам о unit-экономике. Сколько стоит лид, какая у него себестоимость, средний чек?
Дарья: Стоимость лида меня не интересует. Меня интересует конечная стоимость договора - customer acquisition cost. Меня не интересует CPL. Мы же говорим про усредненные цифры, потому что источников лидов огромное количество. Компании выгодно, чтобы стоимость договора по маркетингу не превышала 20 000 рублей.
Михаил: Платный клиент – 20 000 рублей?
Дарья: Да.
Михаил: В нашей модели у нас платный клиент - 5 000 рублей, это по возврату налогов. Борис, а у тебя платный клиент сколько стоит?
Борис: Я не знаю.
Михаил: Ок, 20 000 - это достаточно высокий чек платного клиента.
Дарья: Высокий чек, потому что стоимость договора, стоимость лида бешеная. Раньше мы могли покупать 1 лид за 50-60 рублей, это валовый лид, а не целевой, то сейчас эта стоимость может быть и 500, и 1000, и 1500 рублей.
Михаил: А из-за чего так происходит?
Дарья: Из-за огромной конкуренции. Если мы говорим о Яндексе, то это огромная конкуренция, стоимость клика бешеная.
Борис: Ты имеешь ввиду Яндекс-директ?
Дарья: Да. Поэтому если ты не понимаешь в маркетинге, то в банкротный бизнес тебе скорее всего лезть нельзя. Есть у меня знакомый, который полгода назад открыл свою аналогичную компанию и он ставит своей целью на 2025 год - заключать в месяц хотя бы 30 договоров.
Он арендует офис и платит за помещение, у него есть 2 юриста - он им платит заработную плату и у него есть бюджет около 200 -300 000 рублей на маркетинг в месяц и ему нужно, чтобы из них он получал 30 договоров для того, чтобы его бизнес-модель сошлась. Вот он до сих пор не может этого сделать и не сможет.
Если снизить затраты на маркетинг, то бизнес улетит в космос
Михаил: А какие косты у тебя на одного клиента платного, чтобы обслужить, примерно?
Дарья: Да стоит это на самом деле не дорого, потому что вся человеческая сила, которая управляет процессами ведения клиента находится не в Москве и затраты на ФОТ небольшие.
Михаил: Ну ты же считаешь, платный клиент - 20000, а сколько его стоит обслужить?
Дарья: Ну около 8-9 тысяч рублей в месяц.
Борис: Нудятина началась, кому это интересно.
Михаил: Ты что, там же основные деньги. Я хочу понять откуда деньги у них. А средний чек 100 000 руб.?
Дарья: Средний чек - 100 000 руб., да.
Михаил: Пока не понятно, в тоже время убытки и в прошлом году, и в этом. Или ты косты сильно занижаешь?
Дарья: Поэтому мы планируем дойти до адекватной стоимости договора по маркетингу, до адекватного CAC и понизить его как можно больше. Если мы доходим до САС в размере 10000 руб., то бизнес взлетает в космос.
Михаил: И количество потенциальных лидов, потенциальных банкротов все больше и больше?
Дарья: К сожалению да, рост очень большой. Я думаю, что это еще связано и с ключевой ставкой, потому что люди не вытягивают. Не понятно зачем они кредитуются под 30% годовых, это наверно тоже вопрос, который стоит обсудить, ну может им настолько нужны деньги.
Михаил: Но ведь ЦБ может поднимать ставку, давать индивидуальную ставку и снижать возможности банка и МФО кредитовать?
Дарья: Ну никто этого не делает, зачем им это делать, если они деньги на этом зарабатывают. Смысл снижать ставку? Да, они зарплатным клиентам снижают ставку на 2-3%, но это капля в море.
МФО нужен регламент
Михаил: Если бы ты была Президентом России ты бы закрыла МФО принудительно?
Дарья: Да, МФО бы закрыла, либо регламентировала бы их работу.
Михаил: Ну люди же идут в МФО, потому что им в банке отказали.
Дарья: Да, и МФО тоже должны отказывать, они должны видеть, что человек не сможет в дальнейшем платить этот кредит. Если у человека есть по 2-НДФЛ четкий доход в 30000 рублей, из 30000 по нашим по всем законам должен оставаться прожиточный минимум.
Возьмем региональный минимум - 17000 рублей и у тебя есть свободные 13000 и только их ты можешь потратить на погашение кредита. А если у тебя есть ребенок, то ты еще и половину прожиточного минимума должен на ребенка оттуда забрать. И это нужно учитывать, когда людям дают кредиты. Почему женщине с доходом в 50 000 рублей одобрили кредит в 3 млн рублей? Я не могу понять. И с чего она будет этот кредит платить.
Борис: А сколько средняя зарплата юриста у вас?
Дарья: Средняя зарплата юриста, если мы говорим о регионе, то в районе 50000 - 60000 рублей, если о Москве, то выше 80 000 рублей.
Борис: А сделки, которые вы делаете можно вести удаленно?
Дарья: Мы всех клиентов ведем удаленно. В офис клиент может прийти на заключение договора, если требуются какие-то документы от клиента или если клиент пожилой и ему сложно на телефон отсканировать их, то мы ему в офисе помогаем. А так мы ведем клиентов дистанционно.
Борис: А офисы ограничены территориями?
Дарья: Нет, потому что у группы компаний есть офисы в каждом городе. И мы можем принимать клиентов и подписывать договоры абсолютно в любом городе.
Михаил: Клюшка - 500-600 млн руб. выручки в этом году за счет объема, косты на маркетинг снизят, 25 ртов накормят, чек средний 100-120 тыс.руб.
Дарья: Средний чек мы, кстати, сейчас поднимаем. Мы когда начинали работу, то стоимость договора у нас была 69 тыс. руб.
Михаил: Она до сих пор на сайте висит.
Дарья: Мы продаем за такую сумму участникам СВО, инвалидам 1 группы и многодетным семьям. У нас есть льготные категории граждан, которым мы делаем скидки и продаем в минус себе, потому что ситуации там патовые. Если мы говорим про людей, которые находятся на СВО и их семьи, огромное количество сейчас к нам обращается, за последний год человек по 7-8 в месяц приходит.
Если меня захотят схантить – ничего не получится
Михаил: Ваша компания лидер на рынке?
Дарья: Я бы не сказала, что она лидер, но в пятерке мы находимся.
Михаил: А тебя пробовали хантить другие компании?
Дарья: А ты понимаешь, все знают друг друга на рынке банкротства. Все знают откуда я пришла, из какой компании я пришла. Все знают насколько сильна моя привязанность к компании “КредитамНет” и насколько сильно я заинтересована в успехе этой компании. Я встречаюсь иногда с нашими конкурентами, с учредителями конкурентов и ни у кого даже мысли не возникает меня схантить, потому что они будут посланы далеко и надолго.
Михаил: Ну ты же не партнер бизнеса?
Дарья: Нет, я не партнер.
Михаил: Тебя это не печалит?
Дарья: Я не хочу быть партнером бизнеса. Если ты говоришь о том, что партнер, чтобы получать какой-то процент от выручки компании?
Михаил: Ну и влиять сильнее, добиваться стратегических целей.
Дарья: Моего влияния абсолютно достаточно. Я ни в чем не ограничена. Я не ограничена в принятии финансовых решений, кадровых перестановках, в наборе персонала, в покупке техники в офис. Я здесь не спрашиваю.
Михаил: Ну ты же понимаешь, что ты можешь щелкнуть пальцем и создать такую же компанию с нуля, где ты будешь главной.
Я – управленец, а не бизнесмен
Дарья: Для того, чтобы вести бизнес нужно быть бизнесменом, а я управленец. Для меня это разные вещи. Я люблю строить команды, я люблю, чтобы команды были командообразованными для того, чтобы команда жила. Мне нравится выстраивать бизнес-процессы, мне нравится следить, чтобы в течение года бизнес-процесс менялся с условиями и с учетом времени в котором мы сейчас живем, потому что портрет клиента меняется, маркетинговые запросы меняются, запросы клиентов тоже меняются и ты должен вовремя успеть подложить соломку, для того чтобы, когда у тебя бизнес-процесс проваливается быстро его поднять обратно.
Борис: Как они тебя мотивируют?
Дарья: Слушайте, учредители – два молодых человека, абсолютно гениальные бизнесмены, которые построили компанию “ПризываНет” в 2009 будучи 18-летними пацанами без огромного бекграунда и огромных знаний, которые набили шишки за эти годы самостоятельно и когда они входили в бизнес-банкротства они понимали, что на те же грабли они не наступят.
Мотивируют, во-первых, своим прекрасным отношением, во-вторых тем, что у меня действительно развязаны руки, ну и финансово меня тоже все устраивает.
Борис: Но в распределении доли ты не участвуешь? Я просто ищу способы как мотивировать таких прекрасных сотрудников.
Дарья: Нет. У меня есть прекрасный KPI -– моя премия напрямую зависит от маркетинга, от того, сколько будет стоить договор на выходе, от того какое количество этих договоров будет и от того какое количество клиентов мы завершили в этом месяце и сколько долгов мы там списали в процентном соотношении от общего портфеля клиентов, которые есть в компании. И в моих интересах сделать так, чтобы каждая из этих цифр, кроме стоимости договора по маркетингу была высокой.
Борис: А ты в какой компании работала? Можешь свой карьерный путь рассказать?
Дарья: Я начинала много лет назад с продаж. Работала менеджером по продажам и мне нравилось общаться с людьми. Я продавала Консультант+, работала под руководством Максима Батырева в ЧДК. Половина команды, которая сейчас работает в “КредитамНет” из ЧДК, мы все вместе переходили из компании в компанию. Я тогда уже была руководителем и ребята шли за мной. Я бы тоже ушла за своим руководителем, если бы меня все устраивало: атмосфера, заработная плата, мотивация и отношение в коллективе.
После я ушла глубоко в юриспруденцию и работала руководителем небольшой юридической компании, которая занималась предоставлением общего спектра услуг, земельным, семейным правом и взысканием долгов и немного банкротством. И в 2015 я поняла, что банкротство - это что-то интересное и надо углубиться в эту тему.
Я начала смотреть на Ютубе ролики, потому что в судах не было никакой конкретики, никто ничего не понимал, в законе непонятно как это будет выглядеть на практике, комментариев законодателей тоже не было. В течение года я погружалась, а потом пошла работать операционным директором в компанию, которая занималась только банкротством физических лиц и получилось из маленькой компании сделать большую, которая сейчас известна на рынке.
Когда мы туда пришли, там было пару продавцов и 10 юристов, а когда увольнялось, штат был уже 130 человек и выручка выросла в 10 раз. Оттуда я ушла как раз к ребятам в “КредитамНет”.
Михаил: Кто формулирует стратегию и какая роль учредителей?
Дарья: Роль учредителей огромная. Они говорят сколько они хотят получить на выходе денег и клиентов. Хочется создать такую же компанию как “ПризываНет”, хочется стать монополистами.
Михаил: Для справки у “ПризываНет” выручка 800-900 млн с сумасшедшей маржинальностью и чистой прибылью около 200-300 млн руб. Ты бы хотел, чтобы «Клерк» выдавал такую выручку и прибыль?
Борис: Ну странно было бы, если бы я сказал нет. Впечатляет рост, я не знал, что это ваши учредители, но меня радует, что обе компании такие успешные. Они же примерно похожи по маркетингу.
Дарья: Ну конечно, мы же прекрасно понимаем, что работаем все в команде. Маркетинг “ПризываНет” и “КредитамНет” постоянно на контакте, так же как и другие подразделения компаний, мы вместе. И хочется добиться таких же классных цифр и такого же успеха.
Мы понимаем, что не надо сравнивать эту деятельность, но в тоже время мы понимаем, что чек примерно одинаковый по договору, да и клиенты все одинаковые, проблемы одинаковые и срок ведения клиента тоже примерно одинаковый. Много точек соприкосновения у этих компаний. Единственное в чем мы различаемся сильно – это конкуренция, потому что “ПризываНет” – уже бренд. Люди, которые обращаются за помощью ищут в интернете уже не как не ходить в армию, а именно призыва нет. У “КредитамНет” пока такого нет, но мы к этому идем, мы понимаем, что на это требуется больше времени.
Банкротство – не позор
Борис: Хочу вернуться к банкротству, а насколько это позорно? Может ли это стопить кого-то?
Дарья: Да, это многих стопит. Говорят, что это клеймо на всю жизнь. Но здесь нужно положить на чашу весов с одной стороны свою гордость, а с другой свободную жизнь без долгов. Если ты приходишь в рваных штанах два дня не ел, то скорее всего можно гордость закинуть в космос, потому что это не клеймо. За границу ездить можно, работать официально можно, имущество оформлять на себя можно.
Борис: А скажи, кроме вот этого слоя, который мы разобрали – лудомания, низкая финансовая грамотность, если ли у тебя кейсы, где человек вел бизнес? Вот бизнесмены боятся банкротства?
Дарья: Они как раз и не боятся. Они понимают. У меня в предыдущей компании был классный кейс – человек шил одежду, открыл магазин в Лондоне и прогорел из-за высокой аренды. У него был долг 1 млрд долга, как у физлица, это было его личное поручительство для юрлица. И таких кейсов полно. Кто-то открывает ИП или ООО, закупает в Китае какую-то ерунду, привозят сюда продавать, а она не продается. И вот им как раз не стыдно, они понимают, что они попытались, но у них не получилось.
Коркунов и Блиновская тоже банкроты
Михаил: А что бы ты хотела сейчас сказать тем людям, которые сейчас в сложной ситуации и которые боятся клейма?
Дарья: Не нужно бояться, никакого клейма у вас не будет. Это единственный законный способ в России избавиться от долгов. Я не считаю это чем-то позорным, даже Коркунов, как физическое лицо проходил процедуру банкротства. Он лично банкрот, а фабрика - нет.
Михаил: А какая ситуация его на такое сподвигла?
Дарья: Я насколько помню банк подал в суд на его банкротство, т.к. он перестал платить по своим обязательствам. Блиновская еще, ее недавно признали банкротом - уже на сайте арбитражного суда вынесено решение, но тут ситуация несколько другая, она это сделала не для того, чтобы списать с себя все долги, потому что их вряд ли спишут, тк это уголовная статья о неуплате налогов, о дроблении бизнеса. Она это сделала, для того, чтобы в процедуре банкротства продать свое имущество. У нее сейчас наложен арест на все ее имущество и все ее счета и ей не дают добро на снятие этих арестов, чтобы его продать и вернуть долги. А в процедуре банкротства всеми финансами управляет арбитражный управляющий и он снимает все эти запреты. Я думаю, что она подала на банкротство, чтобы арбитражник снял эти запреты и продал это имущество.
Борис: А налоговые долги под банкротство не попадают?
Дарья: Попадают. Но налоговые долги, налоговым долгам рознь. Если ты получил долги в связи с совершением налогового преступления, то такие долги не подлежат списанию. Статей может быть уголовных много. Не списывается субсидиарная ответственность, не списывается уголовная ответственность, не списываются долги за моральный и материальный вред, который человек причинил.
Михаил: Самый большой кейс в “КредитаНет” за этот год по сумме списания?
Дарья: 44 миллиона - 37 МФО, 12 банков и 4 физлица. А самый маленький - 210 000 руб.
Борис: А сколько длится процедура?
Дарья: От 8 до 10 месяцев. Иногда быстрее, но редко.
Борис: До интервью Михаил был очень негативно настроен к такому виду бизнеса как у вас.
Пусть суд определяет меру ответственности
Дарья: На нас вылилось много негатива, когда мы завели блог на vc.ru. У нас была грустная история - клиентка, женщина финансово неграмотная, но очень добрая. Работала в зоомагазине и постоянно занималась волонтерством, покупала корма и отправляла во все приюты, сама жила впроголодь. Начала кредитоваться, когда один из приютов хотели закрыть из-за отсутствия финансирования. Закредитовалась по уши. В магазине ей платили 20000 руб. К нам она пришла, когда она 24 дня не спала и готова была лезть в петлю, потому что не знала, что ей делать. Жалко животных, жалко себя. Мы ей помогли, списали все долги. Она до сих пор помогает кошкам и собакам, но уже более грамотно. Я эту историю эмоционально рассказала в блоге и люди начали выливать негатив в контексте “взял - отдай”, но ведь есть разные ситуации из которых человек не может самостоятельно выйти и им нужно помогать. Но ведь это законно, это 127 федеральный закон, в этом ничего постыдного нет, мы уже много лет работаем, это не мошенничество. Меня сложно вывести из себя, но тогда комментарии были очень негативными и в итоге меня заблокировали на vc.ru.
Борис: Миша наверно был одним из комментаторов. Но вот после диалога изменилось ли твое мнение?
Михаил: Я отношусь к тому клану “взял-отдай”, но в тоже время я понимаю, что есть закон и объявить себя банкротом нормально и не зазорно, но меры ответственности и последствия в текущем законе очень легкие. Например, объявил себя банкротом - 100 дней общественных работ, вот хороший. Смог списать 50 млн рублей - год УДО. А так, ты можешь брать кредит на следующий день, а банки оказывается еще и “за”, ты можешь работать, создавать бизнес.
Дарья: Ты не можешь быть 100% учредителем бизнеса, но на 98% можешь.
Михаил: Ну это же не нормально. Последствия лайтовые.
Дарья: Да, я согласна. Опять же к кому их применять. Если это действительно ситуация патовая, когда приходит мать, у которой больной ребенок, а если тот, кто брал просто кредит на телефон или ноутбук, то это разное.
Михаил: Суд может определить меру ответственности. Наверно закон будет и дальше развиваться и вноситься изменения.
Дарья: Он постоянно развивается, последние изменения вступили в силу буквально в сентябре. Теперь ипотечное жилье, если ты продолжаешь платить ипотеку остается у физлица. Все кредиты спишут, а ипотеку ты продолжаешь платить и жилье твое, а раньше ипотечная квартира продавалась на торгах.
Скидки на процедуру банкротства
Борис: Даша, проверим как генерирует лиды эта передача? Мы предлагаем дать какую-то скидку тем, кто обращается после просмотра.
Дарья: Если у вас есть кредиты и долги и вы понимаете, что вы не в силах справляться со своими обязательствами, то обращайтесь к нам на горячую линию и назвав промокод «Михаил Лапушинский» вы получите скидку 15000 рублей на наши услуги.
Борис: Еще традиционный вопрос, кого порекомендуешь позвать на передачу?
Дарья: А я бы порекомендовала позвать одного из должников, который побывал в этой шкуре. Коркунова или Блиновскую прикольно.
Михаил: А я бы с собственниками “ПризываНет” бы пообщался. Как их зовут?
Дарья: Миша и Боря.
Борис: Миша и Боря приезжайте к нам, поговорим про ваш бизнес. Приезжайте к Мише и Боре. Дарья, спасибо за интервью!
Другие разговоры
Евгений Коваленко: У меня очень большие амбиции
Александр Кравченко: я верю в кирпич
Игорь Красюк: Как появился LiveDune
Андрей Матюха: Трюфель, юдзу, пондзу
Алексей Иванов: В бизнес я успею еще вернуться
Елизавета Маркова: У меня нет цели захватить мир, хочу работать и наслаждаться жизнью
Алексей Петров: Я не марафонец, а спринтер, в какой-то момент мне просто станет скучно
Иван Никитенко: «Я точно не готов продавать душу и работать с клиентами-говнюками»
Дмитрий Нечаев: о жизни и бизнесе в России и США
Сергей Соляник: кто купил краснодарский Spider
Дмитрий Алоян: (Yonote и Loop): Как мы сделали альтернативу Slack и Notion и захлебнулись от количества клиентов
Алексей Пшеничный: «Высшая Лига»: нигде в мире нет собственного магазина Adidas. Только в России они сделали 1500 магазинов
Юрий Мео: как я вывел Калуга Астрал на 1,8 млрд выручки, стал бизнес-трекером и помогаю расти другим
Как продать бизнес за $178 млн и не остановиться. Евгений Львов: Такси Сатурн, Складно, Golama, Fasten
Эленика Корелова: Я — дева, я не про деньги, но создала успешную сеть кафе без опыта с нуля
Никита Сычев о дизайне, маркетинге и заводе: 500 бизнесов в голове: гениальность или галлюцинации?
За счет чего живет кофейная франшиза: кофезависимость или крутая UNIT-экономика. Объяснил Дмитрий Пугин Mister Kofeman со стажем
Игорь Сафошкин: алкогольный бизнес в 90-е, акцизы, энергетик Литвина и Галицкий
Комментарии1
Что-то запутался) Как можно быть убыточным при среднем чеке в 100к и себесе - 9к🤔 Там что-то еще про 20к было...