Стандартный вычет

🙆 Бухгалтеры придумывают лайфхаки по оформлению стандартных вычетов в 2025 году

С 2025 года отменили заявления на стандартные вычеты по НДФЛ. Но работы у бухгалтеров из-за этого не убавится, а только прибавится, считают коллеги.

Обсуждение этой темы идет в нашем telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».

Бухгалтеров волнуют такие вопросы:

  • Если у бухгалтера есть документы на детей сотрудников, давать ли им вычет в принудительном порядке?

  • Если сотрудник – совместитель, давать ли ему вычет, не выясняя, что у него с вычетом на основной работе?

  • Если у бухгалтера нет документов на детей сотрудников, собирать ли их, или на нет и суда нет?

  • Что будет, если по-прежнему брать с сотрудников заявления на вычет?

Напомним, если в течение года стандартные вычеты будут предоставлены одним или несколькими налоговыми агентами в большем размере, чем нужно, то по окончании года налоговики сами сделают перерасчет и включат недоплату НДФЛ в налоговое уведомление.

Норма про стандартный вычет без заявления касается только работодателей. То есть вычет без заявления надо давать сотрудникам, работающим по трудовому договору (не по ГПХ).

Обсуждая проблемы с вычетом, коллеги делятся советом: «Я у себя сделала бумагу, в которой сотрудники пишут, что представляют такие-то документы для вычетов». То есть некий реестр документов играет роль заявления.

А кто-то и в 2025 году намерен по-прежнему брать с сотрудников заявление.  «Что будет, если возьмешь заявление? Ничего. Карточки Т-2 тоже отменили, но многие пользуются, потому что удобно», – пишут в комментариях.

Как в 2025 году изменятся стандартные вычеты, мы разбирали тут.

2Б_Диалог
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Комментарии

4
  • бух2007
    Бухгалтер

    «Я у себя сделала бумагу, в которой сотрудники пишут, что представляют такие-то документы для вычетов». То есть некий реестр документов играет роль заявления.

    подумаю над этим вариантом. Хоть как-то зафиксировать желание работника получать вычеты. Принудительно их предоставлять как-то не очень

    • Елена Балаклицкая
      главный редактор

      так мало того, никакой определенки, какие документы то собственно должны подтвеждать наличие детей. Вот нет у меня никаких сведений, от слова совсем и тут прилетает испонительный лист на алименты, где указано, что взыскание в пользу ребенка с его данными - это значит у меня есть данные по детям? мне предоставлять вычет? С заявлениям было в 100 раз проще

      • бух2007
        Бухгалтер

        С заявлениям было в 100 раз проще

        +100

        упростили так упростили. Благодетели

        • Arhimed0
          Главный бухгалтер

          они всё упрощают. И справку с доходами с предыдущих мест отменили ради упрощения (((((((((((((((((((((((

          Только почему-то нам после каждого упрощения всё сложнее и сложнее становится