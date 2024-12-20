При суммированном учете рабочего времени оплатить сверхурочную работу надо по итогам учетного периода

В организации может быть введен суммированный учет рабочего времени (СУРВ), с тем чтобы продолжительность рабочего времени за учетный период (месяц, квартал и другие периоды) не превышала нормального числа рабочих часов.

При СУРВ сверхурочной работой считается работа сверх нормального числа рабочих часов за учетный период.

Разъяснение дает Минтруд в письме от 25.11.2024 № 14-1/ООГ-6854.

Сверхурочная работа при СУРВ определяется как разница между фактически отработанными часами за учетный период и нормальным числом рабочих часов за этот период.

Часы, отработанные сверх нормы за учетный период, являются сверхурочными.

То есть подсчет сверхурочных часов производится по окончании учетного периода.

Оплата сверхурочки, в том числе при СУРВ, идет по общему правилу. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном размере.

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