Сбер и Wildberries защитят клиентов маркетплейса от мошенников

Компания «РВБ» вместе со Сбербанком запустили систему защиты клиентов маркетплейса от мошенничества.

Сервис будет в реальном времени отслеживать покупки по украденным банковским картам и блокировать подозрительные транзакции, что позволит за год сохранить клиентам свыше 60 млн рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу маркетплейса.

Автоматизированный обмен данными основан на технологии искусственного интеллекта, это поможет обнаружить мошенников на этапе оформления заказа. В течение двух тестовых недель система сберегла несколько миллионов рублей.