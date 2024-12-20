ЦБ: в ноябре практически остановился рост розничного кредитования

Впервые с начала года компании стали брать меньше кредитов и перешли к сбережениям.

Жесткая денежно-кредитная политика привела к тому, что в октябре 2024 года выросли процентные ставки по кредитам. Экономические агенты перешли от займов к сбережениям.

«В ноябре рост розничного кредитования практически остановился. Впервые с начала 2024 года значительно замедлился рост корпоративного кредитования», — сказано на сайте ЦБ.

Сегодня совет директоров Центробанка принял решение сохранить ключевую ставку на прежнем уровне — 21%. Регулятор заметил охлаждение кредитной активности во всех сегментах.

По итогам 2025 года общий прирост кредитования может составить 8-13%, что соответствует нижней границе октября 2024 года.