👪 👶 Президент сделал важные заявления по выплатам семьям, матерям и семейной ипотеке

Путин предложил:
повысить для молодых женщин пособия по беременности и родам до прожиточного минимума;
увеличить до 1 млн рублей необлагаемую налогами и страховыми взносами сумму корпоративных материнских капиталов, выплачиваемых компаниями своим сотрудникам.
Также он поручил оставить семейную ипотеку под 6% «без всяких изъятий». Она будет распространена на вторичный рынок в населенных пунктах с низкими темпами строительства жилья.
«Людей очень беспокоит льготная семейная ипотека под 6%. Мы договаривались с правительством, я прошу ее оставить, без всяких изъятий», — потребовал глава государства.
При этом Москва и Санкт-Петербург не войдут в число городов, на которые распространят семейную ипотеку под 6% на вторичное жилье, потому что там есть много новостроек. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Мера будет действовать в городах и населенных пунктах, где либо жилье не строится, либо его строится мало.
Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что единое пособие с 1 января 2025 года за счет роста прожиточного минимума увеличится на 14,8%, это более 17 тысяч рублей на одного ребенка.
Также Президент поручил проработать до 14 января 2025 года проблему высокой стоимости авиабилетов для многодетных семей, поскольку авиакомпании обходят имеющуюся скидку в 50%.
Министр труда и соцзащиты РФ перечислил меры, которые станут доступны семьям в регионах со следующего года
В рамках программы повышения рождаемости был сформирован пул наиболее эффективных решений, на которые регионам могут быть направлены средства. Как заявил Котяков, с 2025 года 41 регион сможет выбрать меры, которые будут актуальными и подходящими. Среди предложенных решений:
открытие пункта проката предметов первой необходимости для новорожденных;
создание в институтах и университетах комнат матери и ребенка;
компенсация обучения для детей из многодетных семей;
выплаты по беременности и рождению ребенка, включая предоставление 300 тыс. при рождении 3-го ребенка и последующих в молодой семье;
единовременная выплата студенткам очной формы обучения от 100 тыс. руб.;
компенсация аренды жилья до трех лет не менее 50% от ее стоимости;
до 1 млн руб. выплаты на погашение ипотеки за рождение 3-го ребенка и последующих.
Ранее мы сообщали, что с подачи Президента Минфин оперативно высказался о лимитах по семейной ипотеке.
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