👪 👶 Президент сделал важные заявления по выплатам семьям, матерям и семейной ипотеке

Путин предложил:

повысить для молодых женщин пособия по беременности и родам до прожиточного минимума;

увеличить до 1 млн рублей необлагаемую налогами и страховыми взносами сумму корпоративных материнских капиталов, выплачиваемых компаниями своим сотрудникам.

Также он поручил оставить семейную ипотеку под 6% «без всяких изъятий». Она будет распространена на вторичный рынок в населенных пунктах с низкими темпами строительства жилья.

«Людей очень беспокоит льготная семейная ипотека под 6%. Мы договаривались с правительством, я прошу ее оставить, без всяких изъятий», — потребовал глава государства.

При этом Москва и Санкт-Петербург не войдут в число городов, на которые распространят семейную ипотеку под 6% на вторичное жилье, потому что там есть много новостроек. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Мера будет действовать в городах и населенных пунктах, где либо жилье не строится, либо его строится мало.

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что единое пособие с 1 января 2025 года за счет роста прожиточного минимума увеличится на 14,8%, это более 17 тысяч рублей на одного ребенка.

Также Президент поручил проработать до 14 января 2025 года проблему высокой стоимости авиабилетов для многодетных семей, поскольку авиакомпании обходят имеющуюся скидку в 50%.

Министр труда и соцзащиты РФ перечислил меры, которые станут доступны семьям в регионах со следующего года

В рамках программы повышения рождаемости был сформирован пул наиболее эффективных решений, на которые регионам могут быть направлены средства. Как заявил Котяков, с 2025 года 41 регион сможет выбрать меры, которые будут актуальными и подходящими. Среди предложенных решений:

открытие пункта проката предметов первой необходимости для новорожденных;

создание в институтах и университетах комнат матери и ребенка;

компенсация обучения для детей из многодетных семей;

выплаты по беременности и рождению ребенка, включая предоставление 300 тыс. при рождении 3-го ребенка и последующих в молодой семье;

единовременная выплата студенткам очной формы обучения от 100 тыс. руб.;

компенсация аренды жилья до трех лет не менее 50% от ее стоимости;

до 1 млн руб. выплаты на погашение ипотеки за рождение 3-го ребенка и последующих.

Ранее мы сообщали, что с подачи Президента Минфин оперативно высказался о лимитах по семейной ипотеке.