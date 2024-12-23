✅ В УПД можно и нужно добавлять необходимые реквизиты

Форма УПД приведена в письме ФНС от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96@.
Форма корректировочного УПД утверждена письмом ФНС от 17.10.2014 № ММВ-20-15/86@.
Формы УПД и УКД не содержат ограничений на введение в формы счетов-фактур дополнительных реквизитов.
Поэтому в случае внесения изменений в форму счета-фактуры в связи с поправками в НК, а также в постановление № 1137, налогоплательщик обязан самостоятельно дополнить форму УПД и УКД соответствующими реквизитами.
Об этом сообщает ФНС в письме от 13.12.2024 № ЗГ-2-3/19079@.
В этой связи внесение изменений в вышеуказанные письма ФНС (издание новых писем) не требуется.
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Комментарии1
А о каких внесениях с изменениями идет речь? Простыми словами, можно? Кто-то что-то понял?