✅ В УПД можно и нужно добавлять необходимые реквизиты

Форма УПД была разработана на основе формы счета-фактуры и доведена письмом ФНС. Вносить поправки в это письмо не будут. Добавлять нужные строки в УПД надо самостоятельно.

Формы УПД и УКД не содержат ограничений на введение в формы счетов-фактур дополнительных реквизитов.

Поэтому в случае внесения изменений в форму счета-фактуры в связи с поправками в НК, а также в постановление № 1137, налогоплательщик обязан самостоятельно дополнить форму УПД и УКД соответствующими реквизитами.

Об этом сообщает ФНС в письме от 13.12.2024 № ЗГ-2-3/19079@.

В этой связи внесение изменений в вышеуказанные письма ФНС (издание новых писем) не требуется.

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