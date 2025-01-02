Отмена с 2025 года заявлений работников на стандартные вычеты прибавит бухгалтерам работы

Бухгалтеры придумывают лайфхаки по оформлению стандартных налоговых вычетов по НДФЛ в 2025 году.

С 2025 года отменили заявления на стандартные вычеты по НДФЛ. Но работы у бухгалтеров из-за этого не убавится, а только прибавится, считают коллеги.

Обсуждение этой темы идет в нашем telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».

Бухгалтеров волнуют такие вопросы:

Если у бухгалтера есть документы на детей сотрудников, давать ли им вычет в принудительном порядке?

Если сотрудник – совместитель, давать ли ему вычет, не выясняя, что у него с вычетом на основной работе?

Если у бухгалтера нет документов на детей сотрудников, собирать ли их, или на нет и суда нет?

Что будет, если по-прежнему брать с сотрудников заявления на вычет?

Напомним, если в течение года стандартные вычеты будут предоставлены одним или несколькими налоговыми агентами в большем размере, чем нужно, то по окончании года налоговики сами сделают перерасчет и включат недоплату НДФЛ в налоговое уведомление.

Норма про стандартный вычет без заявления касается только работодателей. То есть вычет без заявления надо давать сотрудникам, работающим по трудовому договору (не по ГПХ).

Обсуждая проблемы с вычетом, коллеги делятся советом: «Я у себя сделала бумагу, в которой сотрудники пишут, что представляют такие-то документы для вычетов». То есть некий реестр документов играет роль заявления.

А кто-то и в 2025 году намерен по-прежнему брать с сотрудников заявление. «Что будет, если возьмешь заявление? Ничего. Карточки Т-2 тоже отменили, но многие пользуются, потому что удобно», – пишут в комментариях.

Как в 2025 году изменятся стандартные вычеты, мы разбирали тут.