Больничный во время отпуска оплатят в полном объеме

Сотрудник, который заболел во время отпуска, получит пособие, а также сможет продлить отпуск или перенести его на другое время.

Если сотрудник ушел в отпуск и заболел, он получит пособие по временной нетрудоспособности. Первые три для оплачивает работодатель, а остальные — Социальный фонд.

По желанию сотрудника отпуск можно продлить, а не перенести на другое время. Для этого не нужны заявления.

Чтобы перенести отпуск в случае болезни, нужно в свободной форме составить заявление, где указать даты «догула». Однако, если работодатель не согласится перенести отпуск в нужное сотруднику время, он может продлить текущий отпуск. Об этом пишет RG.RU.

Продлить отпуск не получится, если на больничном оказался не сам работник, а его ребенок или родственник. Это же правило распространяется на отпуск за свой счет.

Если сотрудник заболел перед отпуском, то он может перенести отдых на другой срок. При этом отпускные выплатят за 3 дня до начала основного отпуска. Деньги возвращать не нужно, их учтут при выплате следующей зарплаты.