ИП на УСН не будет платить НДС за услуги в своем кафе, если соблюдает условия для льготы

ИП на УСН с доходом свыше 60 млн рублей должен платить НДС, но может пользоваться льготой, в том числе, для общепита.

Если ИП соблюдает все условия для этой льготы, то на услуги общепита у него НДС не будет.

Об этом сообщает Минфин в письме от 02.10.2024 № 03-07-11/95432.

Напомним, условия для НДС-льготы в общепите такие:

доход за прошлый год — не более 2 млрд рублей;

доля дохода от общепита ­в прошлом году — не менее 70%;

среднемесячный размер зарплаты за прошлый год — не ниже средней по отрасли в регионе.

Кстати, Минфин пояснял, что условие о зарплате действует для всех ИП. То есть, ИП без сотрудников в принципе не может претендовать на льготы по НДС для общепита (письмо от 30.09.2024 № 03-07-07/94438).

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