ИП на УСН не будет платить НДС за услуги в своем кафе, если соблюдает условия для льготы

Если ИП соблюдает все условия для этой льготы, то на услуги общепита у него НДС не будет.
Об этом сообщает Минфин в письме от 02.10.2024 № 03-07-11/95432.
Напомним, условия для НДС-льготы в общепите такие:
доход за прошлый год — не более 2 млрд рублей;
доля дохода от общепита в прошлом году — не менее 70%;
среднемесячный размер зарплаты за прошлый год — не ниже средней по отрасли в регионе.
Кстати, Минфин пояснял, что условие о зарплате действует для всех ИП. То есть, ИП без сотрудников в принципе не может претендовать на льготы по НДС для общепита (письмо от 30.09.2024 № 03-07-07/94438).
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