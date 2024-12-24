Центробанк: снижать ключевую ставку опасно

В условиях перегрева экономики и дефицита кадров ЦБ не собирается снижать ключевую ставку. Чтобы быстрее вернуться к целевому значению инфляции, предлагают ограничить льготные кредиты.

Центробанк ответил на запрос депутата от КПРФ Дениса Парфенова о ключевой ставке. Регулятор объяснил, что ее опасно снижать в условиях кадрового дефицита, поскольку издержки на дополнительные зарплаты приведут к еще большему разгону инфляции.

«Снизить ключевую ставку для дополнительного стимулирования спроса сейчас, когда спрос уже превышает возможности предложения, опасно», — сказано в письме ЦБ.

Рост ключевой ставки не сократит производственные возможности экономики. В ситуации перегрева и высокого объема льготных кредитов Центробанк может еще больше повысить ключевую ставку и держать ее на высоком уровне долгое время, чтобы вернуть инфляцию к целевому значению в 4%.

Регулятор считает, что нужно строго ограничить льготное кредитование и применять его только в самых приоритетных направлениях.